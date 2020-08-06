金價來到史上最高 但真的太貴了嗎？

近來金價不斷持續上漲，8月5日更衝破2,000美元/盎司關卡，打破2011年當時1,922美元的紀錄。如此高價導致許多投資人後悔錯失了投資機會，卻也認為目前金價昂貴或甚至處在泡沫中。2019年也曾出現類似上漲，且今年以來漲幅已超過20％，投資人有這樣的反應是可以理解的。

施羅德投資集團黃金基金經理人James Luke、施羅德投資集團商品主管Mark Lacey指出，從過去幾年、而非僅是幾周的角度來看，這可能不是正確的想法：特別是黃金類股票正顯示這波循環還有一段路要走。

回顧歷史，黃金牛市往往結束於急劇、且幾乎呈現直線的上漲。這個有兩次歷史經驗：金價在1979年12月至1980年1月間波動了80％，呈現拋物線式的走勢。另外是2011年，黃金在到達高點前的那一個月急劇上漲約15％，而且在1,800美元以上交易了19天。

此外，我們還提出一份預警清單，以幫助我們和其他投資人判斷黃金是否已經處於某種危險的泡沫階段。結果顯示，我們現在與2011年有非常明顯的差異。

另外，可以觀察ETF購買實體黃金的動能，這一直是2020年黃金市場成長（事實上是唯一）的主因。數字本身確實相當驚人，根據公布的數據，今年以來實體黃金ETF已增加了643公噸，而2019年全年也才增加372公噸。2009年，我們看到破紀錄的年增加665公噸。

比較一下，656公噸約等於全球黃金40％產量。自從美國聯準會（Fed）4月有效地宣布它會「不惜一切」確保經濟不致崩潰以來，黃金ETF的持有量在79天中有72天都在增加。

這樣就代表著會泡沫嗎？再一次，我們真的不這麼認為。在一個龐大創造全球流動性，以及金融資產評價高度提升的時代，重要的是這些持有量在相對的基礎上有多大。

以此來看，黃金的持有量並不特別高。2011年，黃金ETF的持有量約佔全球ETF持有量的10％，現在這個數字接近2.5％。從更總體的數量來看，我們估計黃金股票的價值（above-ground gold stocks）僅佔全球金融資產約2.7％，遠低於2011、1980或1974年的數值。

在全球債務創歷史新高的背景下，正在經歷全球總體政策重大的時代變化，也需面對通貨膨脹的後果。結果很可能是更低的實質負利率，以及風險更大的貨幣貶值。在黃金配置持續增加之下，可能對黃金的持有量帶來巨大影響。

因此，我們不認為金價應該被限制在目前的水準。

對黃金生產商來說，目前的營運狀況異常地好，且與2011年形成鮮明對比。在需求方面，把黃金作為貨幣避險的強烈需求推動金價上漲，同時，營運成本仍在控制之中，而管理層對於大規模資本支出的態度也仍舊保守。這導致破紀錄的獲利和破紀錄的自由現金流產生，進而產生股息股利的實質成長。

即便如此，黃金股票股價的表現才開始優於金價，這也是這波循環進一步走下去的另一個跡象。