漲贏台積電、聯發科！一表掌握最狂的ETF

今年投資市場在新冠肺炎疫情與全球央行大撒錢的雙重影響下，出現崩盤後V型反轉的行情，觀察今年以來最會漲的ETF前10名，都有近3成以上漲幅，前6名更有4成以上漲幅，表現優於台積電（2330）；而最會漲的前兩名ETF，更繳出破8成的漲勢，強壓今年的大飆股聯發科（2454）。

整理今年以來最飆ETF的表現，其中有5檔是槓桿或反向ETF，而漲勢前3名則全由期貨ETF拿下。由於油價崩跌，今年以來漲最多的ETF就屬元大S&P原油反1（00673R），繳出上漲超過130%的成績，而亞軍富邦VIX（00677U）也有超過8成的漲幅，充分展現期貨ETF高風險，但也可能帶來高報酬的特性。

不過，就算自認風險承受度偏高，投資人也應該弄清楚，不管是期貨ETF或是槓桿型ETF，都因為期貨轉倉會消耗成本的關係，比較適合短線操作，不適合長期持有。

排行榜上的第4名則由以複製尖牙股指數的統一FANG+（00757）拿下，該檔ETF主打年輕人只要用一個月薪水（約3.4萬元），就能當十大科技巨頭股東，該ETF持有包括蘋果、亞馬遜、Netflix、Google、特斯拉…等10檔全球領導科技股。受惠市場資金集中化，尖牙股指數原型ETF今年以來的漲勢甚至漲贏那斯達克正2槓桿ETF。

統一FANG+經理人袁永騰分析，尖牙股指數成份股對那斯達克100指數漲幅的貢獻度有8至9成，聚焦投資尖牙股會有更好的績效。值得留意的是，昨日蘋果、亞馬遜、臉書、谷歌這四大巨頭財報表現優於預期，激勵股票於盤後大漲，也帶動統一FANG+買氣，盤中投資人追價買進，一度出現溢價近3%的情況。

根據彭博的最新獲利預測資料，未來12個月美股指標指數獲利預估成長率分別為：標普500指數成長7%、那斯達克100指數成長20%，以及尖牙股指數成長39%，顯見尖牙股未來獲利能力是在美股中為最強勁的。

不過，儘管尖牙股的中長線趨勢看好，投資人在買賣時還是要留意短線的溢價風險；此外，該檔ETF目前僅持有10檔個股，部分投資人可能認為籌碼過度集中，對此袁永騰則解釋，每檔個股的持股占比在每個季度重新檢視時都會調整回10%，不會造成過度仰賴單一個股的情況。

在排行榜中佔據5、6名的則是美債正2商品，今年以來已經繳出超過4成的漲勢。專家分析，在聯準會維持鴿派立場不變，重申需要更多財政支持，以對應新冠肺炎疫情對經濟影響的情況下，預期全球央行也將與聯準會唱同調，若國際維持寬鬆貨幣政策不變，未來美國公債殖利率仍可能下滑，有利債券多頭走勢，在寬鬆貨幣政策未轉向之下，的確可考慮持有美債正2ETF。

其它同樣擠進前10名的，還有群益深証中小+R（00643K）、富邦NASDAQ正2（00670L）、群益深証中小（00643），以及富邦深100（00643），反應出中國股市以深証中小板表現最強勁的近況，也可看出中國已跟上國際脈動，出現科技股領頭的趨勢。

文章來源：今周刊

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