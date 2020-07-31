退休儲蓄 別再選定存

根據富達國際調查，台灣女性非常重視退休議題，近一半（48％）女性將退休儲蓄訂為其首要財務目標，此一比率遠超英國、澳洲和大陸女性。台灣職業女性雖重視退休儲蓄，或因存不夠多、或因投資不夠積極，使得財務計畫缺口大。

根據富達國際調查，台灣職業女性和男性的退休儲蓄目標分別為1,810萬元、2,040萬元，受訪者預期退休後每個月需要48,000元才能享有舒適的退休生活。雖然台灣女性非常重視退休準備，並且平均每個月都存24％的收入為退休作準備，但因為台灣女性和男性所得差距，加上很多台灣女性把退休儲蓄準備放在利率2％的帳戶中，約要存64年才能存到1,800多萬元。

對於退休準備要1,800萬元、每個月要48,000元，此一金額高於之前的調查報告中台灣民眾預期所需的退休準備金，此金額是會被「高估」？中華民國退休協會理事長王儷玲表示，主要是題目不同，此次題目設計是問受訪者「若要過舒適的退休生活」民眾預估金額；之前調查報告都只是問「基本生活需求」，大部分人會認為退休後每個月需要2.5萬元或3萬元。

王儷玲說，若考慮長壽風險和通貨膨脹率，此次受訪者估「1,800萬元」是比較適足，退休金準備也較不會被低估。

富達投信董事長陳思伊表示，此次受訪的台灣女性平均總流動資產為250萬元，男性是410萬元。即使如此，如果投資報酬率沒有穩當地提高，因女性有較長的平均餘命，台灣許多女性恐難以實現自己的財務目標，女性在退休後可能會面臨比原先預期低的生活水準。因此，台灣女性未來需要更精明地投資，儲存退休準備要愈早開始愈好。

由於全球利率持續走低中，中華民國退休基金協會理事長王儷玲表示，目前民眾在準備退休金時，希望不要再把錢放在定存或類定存商品之中，建議民眾要長期投資以及將資金放在較有效率的金融商品上如多元資產或生命週期基金，或者包括一些ESG永續基金，或者定期定額投資在具有長期趨勢如AI、FinTech、生醫等標的或者穩健抗跌的投資標的。

退休金不靠定存 還能靠什麼 ?

存退休準備不能靠定存，那要投資什麼？法人表示，除了要強迫儲蓄、早點存退休金準備之外，最重要的是，要承擔一點風險追求多一點收益，長期複利效益才有機會存到較多的退休金準備金。

今年以來全球央行接力降息、抗疫救經濟，低利環境的資金浪潮下，也令追求收益及退休準備的難度增加，富蘭克林證券投顧表示，以去年《富蘭克林坦伯頓基金集團-台灣退休收入策略暨預期調查（RISE）》為例，多數民眾在準備退休金時，都擔心市場的波動會損及退休目標的達成速度。

但是，對於在進行退休規畫的投資人來說，要有不同投資思維，並要把握兩大重點：一、及早準備：拉長投資期間，善用複利的威力。二、規律投資：強迫儲蓄，在市場波動時，才能扣到更多單位數，持續投資才能平衡景氣多空循環的風險，達成長期財富自由的目標。

富達投信投資部主管張翠玲也表示，因為目前全球利率持續走低中，若投資人繼續將錢放在銀行上，連續投資更多年才有辦法累積到投資人心目中的退休金準備 。

但若將資金改投資在一些高股息股票，再包括一些投資級公司債，雖然承擔多一點風險，但長期來看，卻能累積更多的資金，根據統計，若透過資產配置，即使很簡單六四股債比，在過去70年中，滾動五年的投資都是正報酬，且投資報酬率都還不錯。

中租投顧副總經理蘇皓毅表示，在目前低利率環境下，退休族群喜愛的投資等級債目前殖利率已不到2％，過去20年，約8％的年化報酬率，已不容易達成。然而退休族群仍有至少要準備20至40年退休金準備，因此，在退休金規畫上，建議須持有一定的股票部位，善用債券部位來減少投資組合波動性，例如風險屬性中級的一般投資人，原建議股債配比為六比四，同樣風險層級的退休投資人，則建議調整股債配比為五比五。

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