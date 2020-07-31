六年級理財│尋穩健投資標的 拚存買房頭期款

Cindy陳，六年級生，美容師，育有一女，正和先生努力存錢，希望快快累積買房的頭期款。

我從專科學校畢業後，因為平常對美容美甲有興趣，因此，就到一家美容護膚中心工作，後來我先後考上了丙級及乙級證照，由於美容是我的興趣，即使幫客戶按摩作臉的工作時間很長，但是每月可以得到酬勞，我認為還可以接受。

正因我忙於工作，小孩常常看不到媽媽，先生又常出差，雖然有請褓姆，但我們夫妻感覺小孩和我們相當生疏，因此，我和先生討論後決定努力存錢買房，然後在自己家中開美容工作室，除了工作時間更有彈性，這樣也可以讓小孩常常可以看到媽媽。

後來我們決定，先在捷運站旁租屋並將媽媽接來家中住，讓我和小孩適應新的環境及生活習慣，有空時也會上網找房或請仲介幫我們留意合適作工作室的房子。由於目前租屋地點比原先的美容中心佳，且我的收費又相對合理，過去的客人很願意到我的工作室讓我服務，所以，現在的收入比之前還多三至四成。

我盤算一下，每個月扣除給家用及孝親費，我們每月應該可以存5萬元，另外，我們夫妻倆之前已存300萬元，且父母親答應願意無息貸款300萬元給我們，因此，現金至少有600萬元。

我們投資不能太過於積極，頂多只能忍受10％以內的虧損，因此，想請問理財專家，我該如何選擇投資標的？我們希望在三年之內，可以累積到更多的頭期款。

理財健診│掌握三原則 善用配息基金達標



文：保德信投信



Cindy夫妻是典型的「三明治族群」─「上有父母、下有小孩」，目前也因收入頗佳，故每個月可累積資產的速度應該可以很快。因此，建議Cindy以三個原則來整理資產與規畫投資目標。

首先Cindy應該先做好「控管收支，盡快累積儲存緊急預備金」，詳盡列出每年開銷項目、各類花費比重，如餐飲、生活、保費、孝親費等，夫妻為雙薪家庭，整體支出尚在負擔範圍內，若要做未來購屋打算，仍勢必將收支管理做好規畫。此外，建議Cindy一定要先存一筆「緊急預備金」，避免突發情況發生。一般而言，緊急預備金至少準備六個月的每月家庭開銷金額，建議準備12個月為佳。

第二，建議運用「三個帳戶追蹤理財進度」，這三個帳戶列出每月、每年支出，以及預定存下購屋頭期款，這樣即能落實「先存後花」的觀念，也方便定期追蹤花費情況，以及理財目標進度。

最後，「投資與存錢應同步進行」。建議Cindy可將每月結餘5萬，可利用定期定額方式強迫儲蓄，隨時間一拉長，投資成本可攤低，未來獲利空間也隨支拉大，也可加速活化資金投資效益，當然愈早開始愈能達成理財目標。

目前Cindy夫婦與父母手邊現金約600萬新台幣，可選擇固定配息型基金，每個月不僅有穩定的配息落袋為安，但若沒有好好運用，往往就是一場紙上富貴，若能進一步活化配息擴大現金流，就更有機會讓資產增值，創造更高的價值。

如每月定期定額5萬選擇多重資產基金，預期年化報酬約8％，三年下來可累積總報酬為204萬左右；另外，單筆投入每年固定配息6％配息基金，其三年累積下來總報酬為636萬。單筆與定期定額同時並進之下三年所累計淨存款金額約132萬左右，收益頗佳。

可進一步善用每月配息活水，藉由每月的配息，拿到更佳的隱藏的投資機會，也就是說，將每月配息的債券型基金為根本，再以配息金作定期定額股票型基金開創新格局。

近幾年台股基金愈來愈受投資人喜愛，不妨可考慮定期定額台股基金，台股近15年年化報酬率約8.6％，將每月配息金3萬再去定期定額台股基金，可多累積淨存款金額約16萬元，讓配息金成就新的獲利機會。善用現有配息基金再投資於潛力高的股票型基金，或選擇專屬規畫的目標到期基金，讓投資人配息再發揮複利效果，且不用擔心領息後不慎將資金花掉的問題，並且能讓投資再加乘，投資更有效益。

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