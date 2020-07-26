股票還能買嗎？空手投資人「這時間點」買

當台股數度在歷史高點12,682點前叩關、美國標普500指數本益比創20年來最高，市場一片欣欣向榮之際，還沒有上車的投資人最想問：股票還能買嗎？在資金行情可能延續到2022年的情況下，多位專家的答案都是「可以」，且建議最好在7~9月領先外資上車，先建立3成部位。

當台股數度在歷史高點12,682點前叩關、美國標普500指數本益比創20年來最高，市場一片欣欣向榮之際，還沒有上車的投資人最想問：股票還能買嗎？在資金行情可能延續到2022年的情況下，多位專家的答案都是「可以」，且建議最好在7~9月領先外資上車，先建立3成部位。

當股市來到高點，空手的投資人一方面心癢癢，一方面也會懷疑指數是否還有上漲空間，要找到問題的答案，首先要認清錢滿為患的環境。

野村投信投資長周文森分析：「現在的市場full of cash（現金很多），」全球央行因為疫情大撒錢，打造出比2008年金融風暴時大2倍多的寬鬆規模；另外，在財政政策上，更砸下二次世界大戰以來最高的刺激金額，以求彌補景氣衰退帶來的傷害。

低利環境加上量化寬鬆，資金滿到溢出來的環境，讓現在看到的本益比跟過去你認知的本益比不可同日而語。國泰投信董事長張錫就分析，以前台股本益比到15倍就要小心、20倍就算是高點，但現在台股本益比到30倍再小心即可、40倍才算高點。以現在台股本益比約20倍、美股本益比約25倍的水準來看，指數要向上行還有些想像空間。

因此，若有投資人現在還空手，專家一致認同應該更積極一些，只是投入市場的方式與金額必須策略操作。

行情短期內不會結束 專家建議至少放3成資金

對於想單筆進場的投資人來說，群益投信投資長李宏正與瀚亞投信投資長劉興唐皆認為，行情短期內不會結束，空手的投資人可分批買進。李宏正說：「現在不適合觀望但也不適合梭哈，建議先投入約3成資金。」

之所以建議放入3成資金，其實是一種進可攻、退可守的布局，後續若股市續漲，至少不會再被軋空手；若股市走跌，手上則還有籌碼可加碼，就算被套牢也不會太傷。

劉興唐進一步分析，此波行情樣態類似2000年科技泡沫發生前夕，算是股市10年多頭的末升段，而末升段的特色就是可能超漲，後續再漲2~3成都是可能發生的事，因此不能空手等。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如則分析：「台灣明年GDP仍會成長，再加上企業獲利可望有雙位數成長，建議投資人逢回可以再加碼。」

7~9月外資放假去 散戶可提前上車

但如果要像專家建議的拉回再買，走跌多少點數算是「拉回」呢？野村投信海外投資部主管呂丹嵐解釋，以2008年以來的經驗來看，在經濟沒有明顯萎縮的情況下，美國S&P 500指數大概回5%~10%就算拉回；如果是因為流動性出問題，那指數拉回的空間就可能達20%，她也分析：「其實對於長期（5~10年）投資人來說，不需要太在意點位。」

另一個可參考的買進時間點，李宏正指出：「7~9月是散戶搶在外資前上車的好時機」。他分析，歐系外資通常7~8月放暑假、美系外資8~9月放暑假，而這波股市V型反轉超乎預期，許多外資在上半年大砍台股部位後，到現在都還來不及重新進場，在等待市場下跌時又碰到暑假假期，預估假期間外資動作應該不會太大，散戶還有機會搶先上車。

另一個相對不用花腦筋的策略就是「定期定額」買進，富蘭克林證券投顧公司副總經理羅尤美指出：「過去可能是資金較少的投資人才選擇用定額定額，但以現在市場的波動性來看，就算口袋資金充足也要定期定額買才是王道。」

還有一個提高勝率的關鍵是選對市場，劉興唐預估：「市場主流不會變，科技、生技仍將引領多頭，尤其是科技族群。至於以國家別來說，美股可望優於其它已開發國家市場；新興市場中則以台股跟A股表現最可期。」

在台股的部分，姚郁如建議可布局有長期成長趨勢的產業，例如半導體、伺服器、5G相關等，傳產則以電動自行車及服飾製鞋類股為主。

文章來源：今周刊

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