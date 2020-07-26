市場上總是不乏各種選股或尋找買賣點的方法，都很值得參考，但八年級、自稱「股海筋肉人」的黃健維，卻以自身所受的教訓認為「學而不思則罔」，除了虛心向外學習，還要依循實戰經驗，思考自己適用的補強策略，才能有效提高致勝率。而他的「思」，則是一套簡單卻又十分關鍵的資金控管法。

股海筋肉人的投資生涯從二○一一年開始，當時他還是藥學系的高材生，但對藥學課程興趣缺缺，在藥局打工時發現「工作相對單調，自己不適合這一行」，反而是變化快速的投資世界吸引了他的關注。此外，「事實上，我家並不富有。」靠投資改善家裡的生活，成為他踏入投資領域的最大動力。

沒有顯赫家世、也沒有在金融圈服務的家人親友，股海筋肉人靠著每天看財經報紙的社論與重點新聞、大量閱讀投資書籍，建立了基本的投資觀念；然後在當兵時考取多張金融證照，進一步充實自己在投資領域中的知識。

退伍後，股海筋肉人就往投資圈發展，三年內分別在兩家投資公司工作，「這兩家的老闆都教我很多。」第一位教他學會「法人思惟」，以基本面為投資依據，並要他多拜訪公司，於是他在一年多內拜訪了上百家上市櫃公司。他的心得是：唯有透過拜訪公司與經營階層當面訪談，才能掌握第一手資訊，「抱著股票才有底氣、才抱得住。」還可進一步判斷經營者是否正派。直到現在，若有機會，他還是會常去聽法說會或拜訪公司。

第二家的老闆，則是教會他靠籌碼取勝，「他很會算公司派或有地緣關係的下單券商分點，然後跟單、大波段持有。」跟著兩位老闆，股海筋肉人在那幾年順利賺到第一桶金。不過他也知道，這樣跟單不是辦法，「他們的資金部位大、可以耐心長期持有，我還在累積財富的階段，需要有不同的方法。」

好不容易賺到第一桶金後，他受朋友慫恿操作期貨，「我那位朋友很厲害，靠操作澳幣累積上千萬元財富。」朋友操作遊刃有餘，但自己進場後，才發現完全不是這麼一回事，他從澳幣、台指期貨到那斯達克期貨，「投資人會犯的所有錯誤，我全都犯了。」不懂商品、不停損、亂攤平的結果，不到半年就賠掉他四成的本金，讓他重重摔了一跤。

「現在想想，其實當時我根本不懂高槓桿的保證金交易風險有多大，對期貨與選擇權的操作也一知半解。」至今他的桌上仍貼著四個大字「做擅長的」，十足白話，卻是他慘賠四○％以後得來的座右銘，也正因為期貨慘賠，使股海筋肉人體會到「停損」的重要，加上讀到關於資金控管的著作，於是形成了他現在的操作模式。

追逐強勢股 三步驟降低踩地雷、住套房風險

股海筋肉人的作法，是以追逐強勢股為主，當股價突破短線高點、站上所有均線、甚至盤中漲幅超過五％，都是他設定買進的條件。看起來像是單純「追高」，其實透過以下三個步驟，已經將「買到地雷股」、「追高套牢」的機率大幅降低。

第一步，建立股票池。這部分股海筋肉人以基本面為主，依營收與獲利表現選取相對績優的股票，「其實這些條件算是很寬鬆，所以我的股票池通常有上百檔股票可供選擇。」

他所謂的「寬鬆條件」，包括單月營收年增率連續三個月為正值，最好是剛由負轉正；最近一季的EPS（每股盈餘）年增率大於零，而且過去四季每季的EPS都大於零；市值在二十億元以上。

建立股票池後，進入第二步的選股階段。若股票池內的標的其盤中漲幅超過五％或突破短期高點，除了追蹤該股，也會立刻檢視這檔股票所屬的類股或族群，是否有同步發動或上漲的跡象，藉此找出該股所屬族群是否同步發動，「具有族群性，出現波段漲勢的機會比較高。」

鎖定目標，但還不要急著進場，股海筋肉人此時會先透過自行設定的資金控管公式，決定買進張數，這也是他整套操作的精華所在。

在各項設定條件中，他通常以月線為支撐或停損的基本指標，並且依據總體資金部位設定停損比率與金額，接著再計算進場價位到停損點之間的價差距離。有了「跌到停損點的價差」和「可忍受的虧損金額」後，也就能推算出「在風險受控下，可以買進的張數」。

以友達為例，假設現在友達符合他設定的買進標準，目前股價是九元，月線在八．四元；若投資人手中有一百萬元，可以設定這筆交易能承受的停損幅度是一．五％，也就是這筆交易最多可以賠一萬五千元。那麼，可以算出能買進的友達張數是二十五張。買進後，只要沒有跌破月線就一路抱著，跌破月線就迅速出場，不戀棧。

股海筋肉人的資金控管算式：可承受虧損金額，除以進場價位至停損點的價差。以文中的友達為例，算式為：15000÷（9-8.4元）=25000股=25張。

嚴控風險 確保虧損有上限

股海筋肉人表示，這套資金控管方法的重點在於「買進價位離支撐點愈近（遠）、可以買的張數就愈多（少）」，這符合他對風險控管的要求，再搭配正確選股，至少可以做到虧損不擴大，進而達到大賺小賠、資金部位逐漸成長。這套計算其實不難，股海筋肉人在Excel中設好公式、輸入關鍵數字馬上就可得知。他提醒，支撐或停損點也可以運用其他均線或重要型態，例如前波轉折低點，「只要標準一致就可以。」

他認為，不少投資人很會選股、買點抓得也不錯，但若沒有做好資金控管、嚴守交易紀律，很容易「賺十筆、賠一筆」，而賠的這一筆就把先前賺的全吐光，導致財富難以累積，「實在太可惜。」

靠著這套結合基本面、技術面、族群性與資金控管等步驟，股海筋肉人踏入股市以來，除了一八年之外，每年都擁有兩位數以上的報酬率，尤其是隨著本金逐漸增加，近三年就翻了兩倍。以今年來說，他持有的聰泰獲利超過六成、創惟、愛普等也都有斬獲。

好奇問他為何取名「股海筋肉人」？他表示，一方面因為熱愛健身，更重要的是，他認為投資就和健身一樣，要持之以恆、嚴守紀律，才能達到設定的目標。他也希望他的方法，能幫助投資人，尤其是小資族，穩健累積財富、早享財務自由。

文章來源：今周刊

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