布局台股ETF 定期定額搶收益

根據內政部最新公布的國人平均壽命達到80.7歲，長期而言台灣人民平均壽命呈現上升趨勢，而相較聯合國公布的全球平均壽命而言，台灣也高出平均近十歲，依據台灣的醫療水準，百歲人瑞你我都有機會，但也因此更顯示及早準備退休金的重要性。

想要在退休後保有舒適生活，勢必要有足夠的退休金，然而隨著醫療技術的進步，不僅平均餘命很可能再延長，先進醫療所需使用的藥物、醫材價格很可能較現在來得高，建議可試算未來退休所需開銷之後，盡早擬訂退休理財規劃，才能免去恐淪為「下流老人」的煩憂。

對於有意進行退休理財規畫，卻無理財經驗的新手而言，往往不知該從何著手，元大投信表示，其實投資並沒有想像中的難，即便是收入不高的理財新手，儘管無暇盯盤、研究財報，但只要從熱門投資標的中，依照自身風險承受度與需求選擇，並透過定期定額的方式，堅持不中斷、不停扣，即可輕鬆開啟退休理財的第一步。

台股兼具高修復力與高息兩大優勢，向來是國人的退休理財標的首選之一，以「元大台灣50 ETF」（0050）為例，假若每月定期定額買入新台幣一萬元，回測成立以來股息再投入之模擬績效，過去16年0050平均內部報酬率（IRR）為10.4％；同樣回測「元大高股息ETF」（0056）股息再投入之模擬績效，過去12年內部報酬率（IRR）為11.5％。

且投信業者於2019年推出0050與0056「ETF連結基金」，「ETF連結基金」指基金淨資產90％以上投資於一檔ETF作為主要投資標的，為便利投資人取得ETF的解決方案。其主要具有三大優勢：第一為「可選擇配息與否」，「ETF連結基金」同時提供不配息及配息之受益權單位級別，方便投資人依照自身需求選擇，不配息（累積）級別可免去領息後，手動再投入的不便，適合想將配息累積再投資的投資人。

其次，ETF基金化後，投資人也可透過投信公司、基金平台、銀行來申購「ETF連結基金」，方便投資人多管道參與ETF投資；第三，降低投資門檻，「ETF連結基金」可小額申購，單筆門檻降低至新台幣10,000元，若採定期定額，每月最低投入金額為新台幣3 ,000元。

群益投信表示，定期定額投資只要懂得選對市場，針對有波動且長期趨勢向上的市場，如台灣、印度、中國、東協等新興亞股等，堅持扣款不中斷，長期累積效果驚人；若再搭配投信業者開發的「日日扣」定期定額新機制，更能讓定期定額投資效益加倍。

近年來國內投信業者積極開發增進收益的投資機制，包括日日扣或月月配等，就是希望投資人可以藉此更靈活運用定期定額的投資方式，或者透過月月配的機制滿足退休族對現金流的需求，投資人可根據自己的年齡與風險承受度多利用這些定期定額的相關投資機制，就能更進一步地提高收益率。

投資人宜趁勢補足保險商品

今年金管會祭出大動作，為了讓保險回歸保障本質，從今年7月1日起，3大新制將正式上路：調高死亡保障門檻、宣告利率平穩機制、新契約責任準備金利率調降，三箭齊發，保費必漲！而短年期商品的儲蓄保本效果大不如前，對利率敏感的民眾勢必得改變理財習慣，也應趁機補足退休所需的保險商品。

因應今年諸多變動，永達保經表示，保戶進行保單總體檢時，最重要的是「保單關係人」的檢視，要保人、被保人及受益人三者之間的關係，因其攸關保險相關稅賦；另外還要針對客戶現有險種的規畫額度及條款內容之優劣，進行專業的評估。例如壽險方面應考量父母的孝養金及對家人應盡的責任保障額度是否足夠。

永達保經指出，高利率儲蓄險下半年恐將絕跡。大多數民眾在累積退休金期間或是退休後可能面臨的人生三大風險：走太早、活太久、要走走不了，都應該針對未來退休生活的方式和需求，並檢視現有的資源，利用「保險工具」及風險規劃來達到退休目標。

例如隨著人口老化，失智比例提高，長照者失智比例攀升的失能險，可以用增額終身壽險（內含被保險人豁免）再搭配要保人豁免附約，善用雙豁免的機制，一併規避累積退休金期間收入中斷、緊急預備金及家庭生活費之風險！

面對退休時候的保險規劃，不應該只有儲備退休金的考量，同時應該將醫療險也同步規劃，才可以保障優質的退休生活。壽險業者指出，隨著醫療進步與健保DRGs制度實施後，住院天數下降，自費項目變多，採用效果較好的治療或醫材必然要付出相對的費用；有些實支實付理賠的手術項目，會限制在健保手術清單內，需留意部分實支實付不會理賠門診手術費或是門診手術其他醫療費用。

目前全台只有約40部的達文西機械手臂，達文西手術治療具備傷口小、復原快、疼痛少等的特性，然而收費動輒「20萬元」起跳，實支實付醫療險若額度不足，建議再規劃第二、三家，補足雜費總額度，同時也要注意收據正副本及病房費額度的問題，建議可做到住院保額40萬元以上。要注意的是，保單條款上是否條文明定：門診手術所實際支付當日之醫療費用，以支付各項保險金，並非融通理賠。

癌症險則大多分一次給付型及療程型，選購癌症險時應注意條款是否涵蓋併發症及安寧病房給付，加上現代人慢性病多，最佳防癌險搭配應為「重大傷病＋防癌」險。

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