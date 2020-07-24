七年級理財│科技、生技加美債 攻守兼備免操心

再過五年，阿富就要擠身40歲的大叔行列，看著電腦螢幕上大大小小的檔案、表格，堆積了快半身高的公文，有時不免懷念起剛畢業時對未來的滿腔熱血，工作儘管讓他得以溫飽，但內心總有一點夢想未完成的缺口。

這幾年，阿富除按月提供父母孝親金，為了一圓開一間小文青咖啡店的夢想，期間也全力精進對咖啡事業的能力，繳了不少學費，學習選豆、烘豆到磨豆、沖泡等完整的咖啡課程，如今萬事具備只欠東風，那就是足夠的開店資金。

我專注在工作打拚，一晃眼就過了13年，但一直沒有放棄年輕時開一間咖啡館的想法，多少也存了一點錢。

一般的銀行定存、股價比較平穩的配息型股票都有，我想要趁體力和動力都還有時，在工作上多衝刺個幾年，多存一點錢當開店資金，也能實現夢想。

平常的工作壓力已大，加上一些課程，我對投資理財也比較被動，在此狀況下，如果想要在十年後、也就是45歲之前，至少準備300萬元的創業基金，想請問有什麼適合的投資計畫？

理財健診│理財機器人 四大優勢提高效益



文：富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美

首先要恭喜阿富，在人生處於黃金階段時，就很明確自己未來的方向及目標，這種堅定的想法，是積極投資理財甚至能達到預期的重要助力。

攤開阿富的資產表，主要是具流動性的現金、定存為主，大約還有240萬元可供投資，進行資金活化，考量要專心工作不要太麻煩、波動風險也不想太高，建議可以三管齊下，包括基本的定期定額基金、單筆投資與AI智能理財機器人，透過專家加上具大數據分析及演算能力的機器人，合力為阿富把關及圓夢。

根據阿富平均每年約5％以上的投資報酬率期望，觀察美國股市及全球股市指數2000年以來的年化報酬率分別是5.3％及4.2％，其中研發及成長動能強勁的科技（納斯達克指數）跟NBI生技指數近20年的年化報酬率分別是5.6％及8.6％，近十年更高達18％。從這波疫情為世界帶來的改變，包括科技、生技產業等「雙技美」美股型基金，其爆發力與產業續航力可期，值得定期定額長期持有，相當符合阿富的年齡與投資預期。

若要兼顧風險，債市也有不錯選擇，如新興美元債近十年年化報酬率有5％，若想降低波動，與風險性資產低相關或負相關的美國政府GNMA債，可適度降低投資組合波動，但年化報酬率近3％，所以，透過股債皆備的資產配置，阿富投資組合將是可攻可守。

假設每月固定80％投資美國科技股，20％投資美國政府債，共計2萬元，十年之後，累積投入約240萬元本金，美國科技股以複利6％計算，美國政府債以3％複利計算，總金額將增長到318萬元，將可活化帳上資金、提高投資效益。

但金融市場波動風險上升，震盪次數頻繁，一向是阻礙投資理財的一塊大石頭，根據富蘭克林投顧日前進行的一項《存基金好薪安─2020年理財行為調查》結果顯示，遭逢市場震盪時，有七成選擇觀望及立即退場，僅有將近三成的勇於加碼。因此，建議阿富可把其餘可投資的資金，交由AI智能理財機器人。

以富蘭克林國民理財機器人來說，擁有四大優勢，一是「低門檻」，5萬元起即可，小資族也能享有VIP級且專屬的理財規劃。二是「個人化」，依個人投資目的與風險屬性計算出的專屬投資組合，至少包含五檔基金來真正落實資產配置。三是「全監測」，自動監控風險與績效變動，計算出最佳的投資組合比例及標的，投資不再需要親自盯盤。四為「再平衡」，月月評估維持投組最佳化比例，當發生市場震盪導致資產配置比例失衡，機器人將免費通知投資人進行調整。

整體來說，基金理財的方式，對阿富而言，既可全心於工作，多餘的時間也能繼續精進未來開店所需的專業技能，過程中若遇有任何疑難雜症，由真人投資顧問及線上智能客服合力，以靈活有彈性的服務機制，方便時時掌握財富動態，更有利早日一圓咖啡老闆的夢想。

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