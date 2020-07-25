勞保面臨破產隱憂 民眾存退休金偏愛靠自己

勞保基金面臨破產危機，讓民眾對於退休準備大幅提前，累積退休金來源的第一名，也從社會保險來到「靠自己」。據台灣人壽與政治大學合作的「2020台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查顯示，民眾認為開始準備退休金的年齡為37.87歲，相較五年前的43.29歲，足足提早了5.42年。

調查顯示，民眾累積退休金的主要來源重新洗牌，2019年依序分別是社會保險、自己儲蓄、保險；到了2020年，第一名是自己儲蓄，第二名是社會保險，第三名是保險，可見民眾對於社會保險的信心下降，寧願靠自己規劃退休生活。

在退休準備金部分，2020年民眾每月願意為退休準備1萬5,086元，相較去年的8,685元，大幅成長6,401元；在各年齡層的每月退休準備金當中，五十多歲的民眾平均準備金額來到1.9萬元，但三十多歲的民眾平均準備金額則是1.24萬元；另一方面，願意提高每月準備金到3萬元以上的人，也比去年增加9.8％。

至於準備退休金的工具，有59.1％的人選股債投資位居第一，比例較去年的49.8％有明顯成長，第二名則是定期存款57.3％。定存在去年以59.6％位居退休準備工具之首，但今年因利率調降，加上調查期間股市反彈大漲，造成定存與股債市排名變動，第三名與第四名在今年、去年都一樣是保險與共同基金。

對於退休後面臨長照問題，有高達八成民眾受訪者對長照資源有高度擔憂，前三大包括長照保障不夠（83.7%）、人力不足及找不到人照顧（83.3%）及醫療費用不足以因應（78.4%）。

長照準備年齡起跑線降至37.98歲。願意購買長照險的平均金額較前一年小增682元，來到每年1萬3739元，但2020年實際購買長照險的平均金額僅9,905元，比前一年平均增加2,812元。此外，仍有超過70%已退休人士沒買長照險，願意購買長照險的人，以每年支出一萬元以下最多。

調查也發現，有購買保險的民眾，在理賠之後更能體會到保險的重要。有六成以上民眾使用過醫療險之後，調整自己的的醫療險保障；曾使用商業保險的民眾更積極，願意每年支出5千至1萬5千元保費購買醫療險。

文章來源：好險網

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