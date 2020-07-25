受益人填法定繼承人 到底誰能領身故保險金？

民眾進行保險規劃時，無非是擔心當碰上人生四大風險「老」、「病」、「死」、「殘」時，可以給自己及家人妥善保障，但在購買保單的當下，就算了解各項條款、保障內容及給付條件等，若沒搞清楚「身故保險金受益人」的設定，以為受益人為「法定繼承人」，保障就萬無一失，反而可能造成保障防護網的「破洞」。

民眾對於保險「受益人」常只有模糊概念，不知道是否應指定保險受益人，或搞不清楚「指定受益人」與「未指定受益人」的差別，甚至連續劇裡還常上演「要求放棄保險理賠金」的戲碼；但，事實上，就算選擇拋棄繼承，也未必無法領得理賠金。

身故保險金受益人為「法定繼承人」其他親屬還可領？

大多數民眾買保險時，常因不確定是否應指定受益人，或是對於民法繼承編不了解，常常會將身故保險金受益人填寫為「法定繼承人」，但必須注意的是，這樣的作法，等同於有指定受益人。

AIA友邦人壽解釋，當被保險人身故後，保險公司會將身故保險金，依民法繼承編所規定的繼承順序，與應繼分來給付保險金。

繼承順序依序是，直系血親卑親屬、父母、兄弟姐妹、祖父母。若先順位無人繼承時，由後順位者繼承，若同一順序繼承人有2人以上時，則按人數平均繼承。不過，要注意配偶的應繼分與不同順位的繼承人，有不同的分配方法。

AIA友邦人壽舉例，假設已婚、膝下無子女的A男，壽險保單受益人為法定繼承人，如果A男不幸身故，法定繼承人為第二順位，此時身故保險金則由A男的妻子可領50%，父母親則可領取另外50%。

圖／今周刊提供

根據民法繼承編規定，身故理賠金的法定繼承人，恐與被保險人的生前預期不同，而實務上不少關於保險金繼承的糾紛，也由此而起；友邦人壽建議，指定身故保險受益人時，可清楚指定特定對象、順位或比例，最後再填上「法定繼承人」才是更全面的作法。

可要求保險受益人放棄繼承嗎？

電視劇中曾上演，婆婆幫兒子繳了幾十年的壽險保費，卻因為沒有明確指定身故受益人，導致兒子身故後，保險金全被媳婦領走，婆婆心有不甘，要求媳婦簽署放棄理賠金的繼承宣告。

雖然只是電視劇情，但在現實生活中，也可能發生。對此，友邦人壽解釋，保險金的「受償權」與民法「繼承權」是不同的，就算法定繼承人同意拋棄繼承，保險公司基於保險契約，仍然會給付保險金予指定法定繼承人，且保險公司也不會提供「放棄繼承申請書」此類表格。

友邦人壽提醒，保單的要保人可在發生保險事故前，經被保險人簽章同意後，向保險公司提出「變更受益人」的申請，建議保戶每二年都應該做一次保單健診，檢視相關法令與填寫是否需要調整，若原本保單指定之受益人過世，保戶也需記得更改保單的身故受益人。

文章來源：今周刊

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