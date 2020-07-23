信託2.0 三大面向打造全方位退休保障

近年來金管會積極推動金融創新，並將強調包容、照顧不同階層族群的普惠金融（Financial Inclusion）納入政策方向，金管會主委黃天牧在5月26日宣示，規畫推動信託2.0計畫，主要有3大方向：

1.力推跨產業信託，結合異業合作提供多元服務。

2.因應高齡化與少子化，打造友善住宅，推動在地安養。

3.強化資產管理，保障各族群的經濟安全。

期望台灣的信託業能跳脫單純的金錢信託，結合金融商品建構多元化服務生態圈，滿足民眾更多元的需求，打造食衣住行育樂的全方位信託服務。

台灣銀行業自2000年開辦信託以來，信託財產的規模從4,560億元大幅成長至2019年底的9兆6,000億元，增幅高達近20倍。對退休族群來說，最常見的信託方式為「安養信託」，除可透過信託專戶安排支付安養照護與醫療的費用外，還可以在自己面臨失智、失能之前，事先規畫好資產配置和相關費用的支出運用。

根據信託公會的統計，截至2019年年底，整體安養信託金額已超過260億元，受益人數也增加到近3萬人。

在信託2.0之下，未來退休族群便能依據個人需求，獲得更客製化一條龍的信託退休服務。在退休前可結合銀行授信、理財、保險、證券化等不同的金融商品，強化累積資產效能；退休後則可結合以房養老退休金給付，或與多元業者合作，提供居家照顧、健檢安排、醫療接送、輔具裝修、安養機構入住等，亦可結合醫院醫療、社會福利及安養機構等，提供安養照護以及各種保險金給付信託，為受託者提供全方位生活照顧與支用需求。

此外，近期業者更發展出創新的信託型態，透過不動產開發信託結合都市更新或公有閒置土地開發安養住宅、日照中心等機構。

例如合作金庫就整合租賃權信託、不動產信託、營建資金信託、預收款信託及安養信託，協助建構「高齡長照安養宅」，由銀行接洽特定銀髮族客戶擔任投資人，將錢存進信託帳戶，並規畫未來以該資金取得安養住宅的入住資格。銀行方再與建商共同成立安養住宅專案，在完工後交給專業的養老管理機構負責營運，可為社會創造更大福祉。

台灣面對高齡化浪潮，應更積極開放長照產業化，鼓勵異業合作，建立跨產業安養信託生態系，不僅能為高齡社會注入一股資金的活水，也可成為金融創新的新方向，還能真正為台灣建立一個讓老人「安心終老」的社會環境。 (本文作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長)

文章來源：Smart財經好讀 撰文：王儷玲

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