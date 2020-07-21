A股瘋牛再現 有望複製2015年暴漲行情？

近期中國A股漲勢凌厲，截至7/20，滬深兩市已連續十三個交易日成交量突破一兆人民幣。部分指數今年至今累計上漲%數甚至超越了美股。

光是7/6-7/10五個交易日，上證指數單周大漲7.2%、深證成指大漲9.9%。尤其持股以中小型與新興產業為主的中小板（下圖紫線）及創業板（下圖藍線）更是大噴超過12%。

有投資過中國市場的投資人都知道，A股一向有著快牛慢熊的特性。也正是因為近期的突然飆漲，許多投資人都想知道，Ａ股這次能不能完全複製2015當年的瘋漲行情？

以下，我們用二個主要面向檢視Ａ股目前情況：

一、散戶融資餘額

A股在過去經驗中一向是散戶主導的市場。所以，如果出現散戶大舉跑步進場拉抬，通常都會迎來一波不小的行情。回顧2015年最高峰時，散戶融資餘額曾飆升至2.3兆。目前滬深兩市的融資餘達到1.3兆（紅圈處），創下五年以來新高。其中，僅僅上周，融資餘額就增加了562億元，所以上周股市大幅噴漲，很大的助力就是源自於散戶樂觀情緒。

二、外資態度（北向資金流向）

據統計，今年三月份通過滬深股通的外資在出現679億元的淨流出之後，從4月至7月10日，累計淨流入已超過1,760億元。而從滬深股通開通至今近六年，北向資金的流入金額更是已經超過一兆人民幣，外資目前持股總額也來到近二兆人民幣。

單從外資持股總額創新高與近期散戶融資餘額大幅增長來看，Ａ股漲勢似乎已經勢不可擋。但需要特別注意的是，目前許多Ａ股單一個股已接近甚至達到外資持股上限，外資未來加倉空間有限，甚至有極大機率會出現反手賣出。

加上上週陸續傳出中國證監會嚴查場外配資、社保基金減持、大基金減持、國家集成電路產業擬減持等消息，可以很明顯感受到中國政府正試圖為市場降溫。

中國政府近年大力開放金融市場、推動股市結構性改革，目的就是為了吸引外資進場長線投資中國，試圖扭轉Ａ股過往給人暴漲暴跌的負面印象。ＶＶ認為，中國政府在看到近期Ａ股投機情緒突然大幅飆升，提前出手壓抑市場情緒的作法，其實是希望引導市場朝著更健康（慢牛）的方向走。

根據以上分析，對短線想操作的投資人( 無論空手狀態或想加碼 )，建議先觀察外資資金流向與中國官方態度再動作。

(本篇文章為微股力達人-基金V怪客分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

轉載自微股力達人

📝 作者簡介：微股力達人-基金V怪客

【立即關注，獲取第一手資訊】

廣泛蒐集全球財經資訊與市場即時動態，利用鮮活另類的解析與互動直播方式

引領您思考投資方向，輕鬆掌握經濟趨勢。