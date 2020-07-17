上流世代退休術 善用分期定額給付

台灣1950年代起受政府開放改革帶動產業順利轉型，自1960年代末到1990年代首嘗經濟起飛的果實，許多知名創業家如王永慶、郭台銘等白手起家打造自己的企業帝國，還有許多默默成隱形冠軍的中小企業，如彰化聞名的水五金產業，這些企業帝國及隱形冠軍攜手創造台灣奇蹟；不過，這些人如今轉眼成爺爺級的長輩，如何擁抱資產安心退休，解決「富不過三代」的擔憂，相當重要。全球人壽建議，透過有分期定額給付機制的利率變動型增額終身壽險保單，避免資產被不當挪用或被子孫寄生。

全球人壽商品部副總經理鄭中安表示，雖然國人保險滲透率始終傲視全球，但保障仍明顯不足，建議靠自己努力奮鬥的民眾，善用兼顧保障與退休規畫之保單，並留意該保單是否有「雙豁免選擇」、「轉年金及定額給付選擇權」與「加值給付」機制，讓保費花在刀口上，捍衛自己人生下半場。

鄭中安進一步說明，全球人壽推出的「全球人壽加大誠意168利率變動型增額終身壽險（定額給付型）」就是結合保障與退休需求。希望能在家庭責任重大階段期，提供給保戶較高的壽險保障，同時在責任減輕即將邁入退休階段前，透過商品的設計，讓保戶作為累積退休資產的準備。

英國保誠人壽表示，人生的風險並不會因為經濟緊縮就降低發生機率，退休後的財務需求也不會因為降息而減少一分一毫，呼籲民眾更應該在經濟尚有能力的時候，做好保險保障規畫，以及各項理財盤點，將未知的風險交給穩健經營的保險公司，為將來做好更充足的準備是當下更應積極面對的課題。

英國保誠人壽多年來持續推廣分紅保單，分紅保單商品因應保戶人生各階段不同需求，持續發展多元幣別（新台幣、美元、人民幣等）、設計各種繳費期別。

分紅保單除壽險保障外，最重要的就是紅利，其紅利部分雖屬非保證給付項目，但只要選擇經營穩健的保險公司，透過長期持有，當投資市場暴起暴落時，藉分紅保單明確的平穩性機制，將營運較佳年度的部分盈餘保留於分紅帳戶中，以支應表現稍弱年度的紅利給付，有效降低短期投資市場的波動對紅利分配金額的影響。

目標日期基金 存老本利器

投信法人表示，低波動、高殖利率且兼顧收益與風險管理的金融債券基金，能滿足現階段穩健型投資人的需求。此外，訴求退休理財的目標日期基金、退休型基金也都相當適合各種類型的投資人。

群益投信表示，投資「債券」也需汰弱留強，以往投資人偏愛的高收益債波動較大，而投資級債相對穩健，特別是講求低波動、高殖利率優勢的投資級債收益王金融債券基金，兼顧收益與風險管理最能滿足現階段穩健型投資人的需求。具備較高利率、擁有投資等級金融次順位債將會是全球央行持續降息下的好選擇。

富蘭克林華美投信指出，利用對的產品、對的策略介入，並以定期（不）定額方式中長期布局，仍有機會掌握不確定性並控制下檔風險，降低投資組合波動度，可利用「目標日期基金」來做中長期的規畫。

富蘭克林華美目標2037組合基金經理人邱良弼分析，歐美市場行之有年的退休金規畫，也以尋求長期穩定正報酬表現為主，適合退休準備最佳策略；退休三要素除了長期時間複利累積、持之以恆投資外，就是選擇「對的工具」。

因此，邱良弼建議，退休資產應從控制下檔風險的角度思考，適當投入目標日期基金：依據退休到期的時間，投資人可選擇接近到期日的傘型「目標2027組合基金」、「目標2037組合基金」、「目標2047組合基金」產品。操作策略初期以較積極策略追求資產成長，後隨退休年齡的接近程度調整投資目標並控管風險，主動逐步降低風險性資產比重，應對長期市場波動。

宏利投信總經理馬瑜明指出，相較於其他的投資目標，退休準備需要長期規畫，難免在過程中會遇到市場波動，投資人必須審慎評估自己在長期投資過程中，對風險的真正承受度，如有些人的風險承受度相對較低，在做長期投資規畫時，或許該選擇波動相對較小的標的，才不會因為市場偶然的震盪，出現過度驚慌而中途退出，錯失長期累積的機會。

因此，在挑選退休準備的投資產品上，可考慮以設定目標風險為策略的退休型基金，透過調整股票及債券的配置比率來控制投資組合本身的波動，有助達到多元分散，降低風險的目標。

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