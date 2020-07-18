八年級理財│先規劃健康保障 再思考儲蓄理財

27歲的陳家安，出身小康家庭，父母為了栽培她的興趣，從小供她學習樂器，甚至以貸款方式供她出國深造，兩年前順利拿到英國音樂學院碩士學位。回國之後忙於演出、教學，卻在一場車禍中驚覺自己的保障並不足。

二年前順利畢業歸國後，除了繼續參與樂團、忙於定期個人演奏外，也投入音樂教學工作，主要教授鋼琴與大提琴，在我活潑熱情的個性與積極熱忱的教學下，口碑快速累積起來，現在每天上課時段都排得滿滿的，而所剩不多的閒暇時間，我總會呼朋引伴旅遊、享受美食、唱KTV等等，充分實踐了年輕不要留白的精神。

由於平時有許多時間需要參與樂團活動並安排自己個人演奏，目前的收入型態多為按時計費，從一開始月入僅有1、2萬，到現在課越接越多，平均已經有4、5萬以上的水準。所以我也開始償還當初留學時家裡辦的貸款，讓父母可以提早退休享福。

這樣忙碌而充實的節奏持續了好一段時間，直到兩個月前，教課的音樂班內因為有受到新冠肺炎疫情影響的學生需要隔離，導致整個音樂班停課了兩個星期，另一方面，樂團也因減少群聚而取消了許多演出活動，收入也因此暫時停頓。

本來我以為可以賺到兩周假期，卻在外出時意外發生車禍而住進了醫院，好在受傷不算太重，很快就恢復健康，也多虧媽媽在我年少時就已投保了醫療保險，可以讓我住較舒適的單人病房休養，而理賠的金額也綽綽有餘。出院後到了繳交貸款的日子，因為減少了兩周的收入，平時又吃喝玩樂沒有什麼存款，繳完貸款後戶頭所剩不多。好在隔離期過後，音樂班很快恢復課程，否則因為短暫失業，恐怕得要跟父母求助了。

在這次經驗下，我充分體悟到身體健康與存錢的重要，加上這次自己住院經驗，我發現除了要把錢存下來之外，健康的保障也十分重要，尤其在醫院期間看到好多人因為車禍造成失能臥床，更害怕人生再有重大意外發生，到底年輕人應該要怎麼有更好的保障呢？儲蓄或健康醫療優先順序到底為何呢？

理財健診│提早規劃失能險 避免無法投保窘境



文：台灣人壽中興通訊處資深區經理何冠穎



許多年輕族群在工作上了軌道、有了穩定的收入之後，首先會想到的就是趕快存錢累積第一桶金，較少會想到若是遇到發生車禍臥床、無法工作，或是接近中壯年後，面臨體況逐漸進入亞健康狀態，想要有失能保障卻已患有高血壓等慢性病無法投保的窘境。

何冠穎指出，自己與案例中的家安同齡，客戶群也多為二、三十歲的年輕人，許多客戶都會詢問，要先累積資產還是注重健康醫療，這個時候自己都會提醒他們，人身保障必須凌駕於一切之上。

何冠穎表示，家安屬於主要勞動人口的年齡區間，家安目前的人生階段就是工作打拚、賺取收入，開始投入工作後資歷會長達30～40年之久，因為距離退休年齡至少都還有20年以上，所以投資身體保障比什麼都重要，像母親在年少時協助她所投保的一般醫療險之外，現今一些重要醫療險種的預備，如癌症險、重大疾病，甚至失能險，家安是可利用長時間的優勢，以較低保費提早規劃，不是到了老年才去想到。

另外，家安的家長很有觀念的在她年少時就幫她規劃了醫療險，讓她在基本的住院治療期間沒有後顧之憂。但是值得注意的是，早年市場上並沒有失能扶助險這類險種（失能扶助險：針對失能理賠定期性的保險金），很多年輕人以為父母已經為他們買足了保障，容易忽略這項缺口。

然而失能扶助險種卻是在發生嚴重意外之後，就不能投保的，若是能夠提早補足此塊缺口，更能全方位保障自身的權益。

許多人以為失能離自己很遙遠，而根據衛福部推估，台灣失能人口每年增加20％，到了2031年，台灣需要長期照護的人數會增加到120萬人，除了意外事故之外，常見的疾病，包括中風、糖尿病、阿茲海默症、癌症等，都有可能會造成失能。而根據統計，台灣民眾需要長期照護的期間約為7.3年，長照可以說是壓垮家庭經濟最大的風險之一。

有鑑於此，何冠穎認為所有的人都一定要擁有失能險，在審視自己的醫療險是否齊備時，除了住院醫療與實支實付險之外，失能險是另一項十分重要的檢核項目。 而在小資與青壯族群中，很有可能會面臨奉養父母與開始承擔家庭責任的階段，失能保障必須提早做規劃，尤其愈年輕費率愈低，也才能免除隨著年紀增長，因為體況而不能投保的遺憾與風險。

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