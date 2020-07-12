想買5G基金、ETF？讓你秒懂4檔商品差在哪

「5G將推動工業4.0」、「5G是未來科技業的主要成長動能」、「美中貿易戰背後其實是5G大戰」…這些說法相信大家都不陌生，因此難免會對5G投資題材心動，但一看到市場上琳瑯滿目的商品，還真不知道差別在哪、該怎麼選。本文整理目前在台灣有核備的4檔ETF與共同基金，用三張表讓投資人秒懂各商品的相異處。

首先，儘管這些商品都打著「投資5G」的大旗，其實內涵非常不同。以投資國家來看，包括目前唯一一檔主動型的路博邁5G股票基金，以及元大全球未來通訊ETF（以下簡稱5G ETF）與元大全球未來關鍵科技ETF（以下簡稱硬5G ETF），主要布局仍在美國，只有復華中國5G通信ETF（以下簡稱中國5G ETF）持股100%重壓在中國，若從產品的風險等級來看，中國5G ETF落在風險最高的RR5，另外3檔產品則為RR4。

復華投信新金融商品部副總經理廖崇文分析，中國5G ETF風險屬性的確偏積極，較適合想投資陸股，且能接受其波動性的投資人；此外，建議將它視為衛星部位，用定期定額方式買進，資金配置則依個人資金多寡與風險承受度來評斷，最多不要超過5成。

相較之下，其它3檔產品的中國配置較低，尤其硬5G ETF還訂出一個10%的天花板，元大投信總經理黃昭棠指出，這是對單一市場風險的管控。如果想要靠專家幫自己投資台灣5G國家隊，可參考台灣投資比例較高的兩檔元大5G ETF。

搞清楚最重要的「風險屬性」後，就可以進一步比較細節。4檔產品中，只有路博邁的5G基金為主動型基金，因此其經理費與保管費，較其它3檔ETF高。而投資人最關心的績效部分，因為其中有2檔ETF在6月才開募，本文以其追蹤的指數來比較，就扣除相關費用後的總報酬來看，2019年底至6月5日，由風險最大的中証5G通信主題指數拿下冠軍，總報酬達14%，而路博邁5G基金總報酬約8.14%，表現排行第二。

不過，相信大家在買賣基金時都聽過一句話：「過去績效不代表未來績效」，相較於只以過去績效為依歸，投資人更應該了解，5G技術發展有階段性，每階段受惠的產業也略有不同。

整體來說，市場上多認定，5G發展周期最少以10年起跳，過程中大致可分為：基礎建設期、商用導入期及商用普及期。當前環境，還在基礎建設期，也因此，今年6月一同開募的元大硬5G ETF與復華中國5G ETF，前者以投資5G上游為號召、後者則主打布局5G基礎建設，而路博邁5G基金最新的前兩大持股產業，也以半導體及其設備，以及電子設備儀器為主。

復華中國5G通信ETF基金經理人廖崇文分析：「現在投資人要賺的是建設財，未來才是應用服務的天下，而工業4.0、自駕車等題材要發酵，可能還要等4、5年。」

為了幫助投資人完整吃到5G商機，各家業者選用不同策略。以元大來說，規劃出兩檔5G ETF的目的，就是希望「軟、硬通吃」，且可以讓風險屬性不同的投資人有所選擇，喜歡穩定的選5G ETF，想要多一點波動，可以挑硬5G ETF。而復華中國5G ETF則將透過半年檢視一次持股的方式，在吃完基礎建設大餅後，慢慢增加電信、應用、服務等產業持股。

路博邁5G股票基金經理人王昱如則解釋，因為是主動式基金，選股上較有彈性，「一般ETF必須設定規則才能被動操作，他們用的是過去資料，我們的選股更靈活。配合5G發展，在選股上我們採用的是未來預估數字，在未來2~3年內，盈餘成長有一半是來自5G成長力道的個股，才是我們的投資目標。」

同樣以5G題材為號召，這4檔商品從投資策略、國家／產業布局權重、風險等級，都有些不同；但整體來說，投資5G題材，就是在科技業中「再聚焦」，風險與波動也會稍微偏高，對風險承受度高或距離退休仍遠的投資人來說，不妨將其納入投資部位；但對較保守的投資人來說，建議嚴控布局比例。

文章來源：今周刊

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