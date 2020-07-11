把防癌險當吃到飽 罹癌後就診都想理賠被拒

罹癌後手術治療很辛苦，但防癌險沒有吃到飽方案，不是罹癌後所有就醫，都可跟癌症醫療扯上關係，要求保險公司理賠，如果連手麻、眠差、腹瀉、安神、清熱調體質的中醫看診都申請理賠，仍會遭保險公司逐項剔除。每家保險公司都一樣，跟業務員抱怨也沒用。

有民眾以自己為要保人及被保險人，於85年11月20日向保險公司投保癌症終身健險3單位，之後因乳房惡性腫瘤，於105年10月進行左側乳房部分切除及前哨淋巴結手術，保險公司先一次性賠了295萬餘元保險金。

後續這名保戶又到醫院進行乳房外科門診12 次、中醫科門診 11 次、復健科門診 8 次及復健治療47次。保險公司再給付其中25次的癌症門診醫療保險金9萬元，其餘中醫及復健治療申請理賠金19萬餘元，因為跟保單條款約定不合，保險公司拒絕理賠。

該保戶表示，她在手術後，接受輔助性標靶及化學藥物注射及放療治療，引發噁心嘔吐、落髮、胃腸、口腔黏膜破損發炎、過敏反應、腸胃不適、焦慮不安及睡眠不佳、神經病變功能下降等症狀，因此透過中醫看診調整體質，大幅改善腸胃不適、心煩難眠、口乾渴及心悸倦怠等問題。

另外，乳房局部切除後，也引發左肩肩關節粘連腫脹、僵硬及關節活動度受限，才會到復健科看診復健，怎麼可以說這些都不是屬於癌症的必要門診治療，因此向金融消費評議中心申訴。

保險公司主張，該保戶罹癌治療後，並沒有移轉或復發情形，未理賠的中醫治療主訴都是腹脹腹瀉、眠差、手麻、胸悶， 藥方以消食導滯、和胃清熱、養血安神、清熱除煩為主，這些多是非特異性症狀或為賀爾蒙療法產生的副作用，很難認定屬於癌症的必要門診治療。至於而肩關節症狀，可能是累積關節疾病，也與左乳癌無關。

金融消費評議中心認為，中醫對於輔助癌症治療、緩和手術的後遺症及化、放療， 標靶、賀爾蒙藥物治療的副作用確有效，但該保戶術後並未有癌症復發或轉移，及接受癌症相關化、放療的證據，包括肩關節復健在內，應可認為是「乳癌術後調養」，而「非癌症為直接原因或癌症所引起的併發症」為目的的治療，就此部分，保險公司不予理賠，仍屬合理。

文章來源：好險網

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