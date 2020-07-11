拿國旅補助卻不開心 過來人曝：少做了一件事

為刺激國旅市場，交通部安心國旅補助方案於7月上路，加上現在正值暑假旅遊旺季，國內旅遊已開始轉熱。由於國人喜歡開車趴趴走，想要一家大小快樂出遊無後顧之憂，除了要妥善檢修車輛之外，更要做好行車風險保障規劃。而一般車主熟知的車體險、強制險、第三人責任險，都未涵蓋駕駛人本身的風險保障，因此提醒民眾務必在出門享受安心國旅補助方案之前，務必提醒車主是否有投保駕駛人傷害險，避免讓車主成為開車旅行的保障缺口。

駕駛人風險管控最重要，卻最常被家人所忽略

日前一名民眾載著老婆和岳父母到日月潭旅遊，從飯店退房後開不到300公尺，突然高速撞上路邊的護欄，車子差點衝進日月潭，一家人有胸痛和頸椎疼痛的症狀送醫急救。早先還有一名49歲男子駕車行經新竹湖口，不慎擦撞護欄後失控翻車，男子受困車內，經緊急送醫仍不治身亡。

駕車出遊的事故案例層出不窮，駕駛人通常又是家庭的經濟支柱，原本自己的風險管控最重要，但發生車禍意外時，常常買的保險賠了車子、賠了乘客跟第三方當事人，卻沒有讓自己取得保障，即使開車自撞，一般車險一樣沒有賠償駕駛人。

強制險跟第三人責任險保障都未把駕駛人涵蓋在內

目前一般車輛都會投保強制險跟第三人責任險。但強制險是法律規定必須要保的險種，保障內容是針對駕駛人同車乘客以及車外第三人（包含對方駕駛、對方乘客或是行人），發生單一事故（自撞）時就沒有保障。

第三人責任險則是填埔強制險只賠人卻不賠財物的損失，保障對象是對方駕駛、對方乘客、行人，以及對方因事故發生在財物方面的損失。換言之，不論是強制險還是第三人責任險，都不包括「駕駛人自身」的保障。駕駛人想要讓自己也獲得保險理賠，就得靠「駕駛人傷害險」。

網路投保最方便、保費相對低

「駕駛人傷害險」主要的保障範圍是駕駛人的身故、失能與住院醫療，給付內容包括傷害醫療費用給付、失能給付以及死亡給付。當駕駛人在車禍意外中受傷時，就可以申請駕駛人傷害險的理賠，若有發生失能、死亡，也可以申請理賠。

駕駛人傷害險有兩種投保方式，一種是附加於強制險，一種是附加於第三人責任險。如果是自撞(單一事故)，強制險沒有保障駕駛人，但投保「強制險附加駕傷」，就可保障強制險不賠的駕駛人體傷、失能、死亡。如果是投保「第三人責任險附加駕傷」，更可以針對任何交通事故導致駕駛人住院、失能、死亡的保障。

對於駕駛人而言，投保駕駛人傷害險非常方便，以兆豐保險網路投保為例，只要進入產品頁面並點選網路投保，將必要資料填寫完畢之後，可以透過手機及電子郵件驗證，免簽名免回傳非常方便，而且保費相當優惠，但須注意網路投保對象僅限車主本人，若非車主本人投保，則需透過網路要保方式辦理。

文章來源：好險網

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