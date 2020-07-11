買保單後悔了怎麼辦？把握10天黃金期很重要

許多民眾趕6月底保險新制上路前買保險，買完後可能發現當時沒有考慮清楚，之後發現自己並不需要，或是實際上也負擔不起，這種情況很容易發生在購買儲蓄險上面。但保單也不是簽了就不能撤銷，把握關鍵10天很重要。

根據金管會規定，民眾購買2年以上的人身保險契約，可以在收到保單之後10日內行使保單契約撤銷權利。

對於「收到保單」的認定，如果是由業務員親自送交保單，那就會請保戶簽一張簽收回條，以簽收時押上的日期作為保單收受日；如果是郵寄保單，以雙掛號回執聯紀載的簽收日為準；若是掛號信沒有簽收到，那就以到郵局領取掛號信的當天為準。

10日期間的計算，從收到保單當晚的12時（也就是隔日0時）起算，如果保戶在10天內決定向保險公司行使契約撤銷權，保險公司需要無條件退還保戶所有的已繳保費。

撤銷申請方式包含臨櫃、雙掛號寄件，或是委由原來經手的業務員辦理。交由業務員辦理要索取撤銷證明以免日後爭議，郵寄可能也會出現超過時限問題，因此還是臨櫃辦理撤銷最保險。

要是後悔來得比較晚，已經過了10天契約撤銷期，那就需要更仔細評估了，如果真的繳不出保費，也確定不需要這張保單，那就可以與保險公司解約，但必須有心理準備，拿回的解約金會比所繳保費還要少非常多，甚至有些保單（純保障型保險如醫療險、癌症險、意外險）還沒有解約金。

如果是因為覺得保費負擔重，但保障內容有很必要的話，可以選擇降低保額，減少每期要繳納的保費；或是選擇減額繳清，保險公司會依照先前累積的保價金按比例換算減少保額，之後不必再繳保費，但還是有一點保障存在。

文章來源：好險網