五年級理財│抱穩退休三保 新熟齡族免煩惱

林月如與丈夫已結婚超過20年多，育有一男兩女，夫妻都有穩定且算是豐厚的收入，但林月如因任職於醫院，看過許多生、老、病、死的狀況，以及面臨龐大的醫療費用，因此希望能重新檢視自己這部分的保障。同時，隨著小孩成長，和丈夫也開始思考要為退休生活做準備，希望能一併利用保單進行規畫。

我是一位五年級生，也是一位職業婦女，擔任醫院心臟科醫師的助手，而先生則是任職在股票上市公司，擔任高級主管，目前有一個兒子已經是大三生，還有一對雙胞胎女兒，就讀台北某私立高中三年級。

自己因為在醫院工作將近快要有20年，看過非常多的醫療行為，常常也聽到病患與其親友，在面對治療過程中，對於高昂醫療費用的無奈。

事實上，隨著年紀的增長，近期又有家人頻繁的進出醫院，漸漸感受到醫療險的重要性，尤其是實支實付醫療、失能險，更是不可或缺的重要一環，所以開始想要檢視全家人是否有相關的保險保障，以及不知道是否足夠，希望能補足自己醫療保障的基本缺口。

此外，兒子目前已經即將大學畢業，兩個女兒也即將上大學，算是教育相關的費用負擔，應該可以慢慢減輕，可是也代表和先生距離退休日子愈來愈近。

現階段，先生公司每年都會固定有一筆績效獎金的股票分紅，利用這筆收入做配息型的投資型保單，規畫每個月固定現金流，為退休做準備，也有身故保障可以做資產傳承，固定每年加碼，墊高退休金的基礎及每月的配息金額，經過這樣的規畫之後，感覺有非常穩定的防護網，不論醫療、失能、退休規畫，似乎都考量周全。

理財健診│首重醫療及投資型保單 晚年有保障

文：台灣人壽宏暘通訊處業務處經理簡素秋

台灣在高齡化及少子化前提下，退休議題一直備受關注，即便是現在防疫期間，還是仍常被客戶問到，退休後生活保障該如何規畫，以45至60歲「新熟齡族」為主，他們與上一世代需求不同，理想退休生活是豐富且多元，新熟齡族又以女性更是如此，「自主」是新熟齡族女性的生活核心理念，生活上不願麻煩他人，故建議此族群女性針對退休生活保障，首重醫療險、失能險及利率變動終身保險或月配息保單等三大保障。

新熟齡女性通常已是人妻、人母，此階段應首重醫療保障，補足這方面的保障缺口，才能在風險來臨時保護自己也保障家人；若已有基本醫療保障，則可透過重大傷病險、一次給付或多次給付的癌症險來加強，另因醫療技術日益進步，實支實付醫療險也相當重要。

而失能險也是新熟齡女性重點保障之一，現代人因飲食生活型態改變及生活壓力大，失能議題已與每個人息息相關，不管因疾病或意外造成的失能狀態，只要狀態確立，就可先申請給付一筆保險金，並可再按月給付失能金，最好選擇有保證給付、保費豁免、復健保險金等保障，才能確保失能風險產生時有完善保險給付，有足夠的保障能照顧自己，也不拖累家人，讓自己的生活更有尊嚴。

除醫療保障充足外，針對退休生活規畫，則可善用較短年期的利率變動型還本終身保險，為自己創造被動式收入，或可考慮有保證的投資型保單，領取月配息，累積個人退休金並創造穩定現金流，滿足個人理想退休生活品質。

延伸閱讀

五年級理財│喪偶獨力擔家計 千金難買早知道

五年級理財│退休族理財 基金稅制停看聽

五年級理財│挑選收益穩定標的 打造大樂退