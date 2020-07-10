台股長線淘金 退休不愁

「台灣人要退休 就要買台灣股票」，中華民國證券商業同業公會理事長賀鳴珩這樣說。聽起來頗像老王賣瓜，自賣自誇。事實上，這個論述可是經過證券公會研究小組最新統計台灣證交所的十年數據，得到的驚人佐證：依證交所編製的發行量加權股價報酬指數（含權息），計算投資台股近十年（民國99～108年）的累積報酬率高達113％、年化報酬率7.9％。



十年年化投報率7.9％是什麼樣的數值？證券公會研究小組以勞工退休新制基金為例，雇主依規定為勞工提繳6％的退休金，近五年平均收益率為4.54％，長期平均投資績效約有3％。



這樣的驗證結果，推翻民眾的傳統想法。股票向來被認定是「短期、高風險類別」的資產，為了退休生活的穩定財務需求，應該在財富管理資產配置上減少配置占比，而且將占比移給多元平衡等共同基金、保險部位等。因此成為現在民眾所熟知的退休資產配套：保險、基金、現金各占三成，股票等有價證券儘量降到一成以下。



任何投資策略和投資報酬率，拉長時間再來檢視，都是殘酷、又現實的。證券公會針對台股長期投報率的特殊結果，在全球波士頓顧問公司（BCG）持續20年的全球財富管理市場追蹤與分析，也有看的到。從2000年至2019年期間，全球個人財富幾乎增加兩倍，亞洲地區屬於成長型市場，亞洲地區個人財富成長近七倍，估計扣除日本的亞洲地區個人財富，以及至2019年已成長到42.1兆美元，資產內容包括現金及存款、債券、股票和基金、人壽保險和退休金和其他資產類別。



依據瑞銀財富管理的長期追蹤，股票項目確實是成長型巿場創造了大批成功創業家，以及他們的財富累積來源。



渣打集團《全球財富預期》調查（Wealthy Expectancy Study）十個國際市場的財富族群，台灣人平均財富顛峰值87.7萬美元，約新台幣2,622萬元。渣打銀行優先理財客群暨分行通路管理處主管王開平表示，台灣受訪者較偏好存款與股票、股利等資產類別，但是相較起來，台灣人使用數位理財平台與工具的比例較低，平均僅近三成受訪者會使用數位平台如網站、投資理財App等管道進行財富管理。券商公會認為，善用金融科技進行股票投資，既便利省時、更省下大把基金手續費，如果台灣民眾都能將「現代科技管理股票資產」當成全民運動，未來的台灣退休族應該是輕輕鬆鬆、無煩無惱。

小資族存老本 零股交易正夯

盤中零股交易已規劃在10月26日上路，規劃讓台股投資人可以透過金融科技管道的網路交易、手機APP等，在股市交易時間進行最小量到1股的線上買賣，財金學者估計，今年上半年新增了50萬戶的證券新戶，除了開戶人的年齡普遍較輕，也就是多由年輕人開戶，應該也是民眾為了零股交易上路，提早做準備。



依據證券市場主管機構的想法，零股交易可以使小資族更便利地參與資本市場，建立全民用股票儲蓄的觀念，更是證券業普惠金融、擴大AI智能，導入金融科技創新的關鍵基石。更多市場專家認為，當台積電股價320元、買一張台積電股票要32萬元，絕大多數民眾無法當下掏的出錢來，若能用320元買1股台積電股票，絕對是很多民眾十分願意、也能感到特別親民，更可以避免台股的「護國神山」全都被外資買走。



台股裡的績優股真的不少，中央大學經濟系教授姚睿就在新冠肺炎疫情期間計算「疫情受惠股」，有聯發科、國泰金、富邦金，以及中華電信等十檔，其中篩選的條件之一是「大盤指數下跌20％之後，回升過程交易占比最多的個股」，實際結果顯示台股確實好貨不少，加上目前全球低利環境，合理的股票本益比升高，更具有吸引人之處。國泰投信表示，台股股利率超過4％居全球之冠，吸引外資目光，高殖利率股是這波資金回籠的青睞標的。



台灣股市存有豐沛優質股票，又有零股交易新措施，現在在為未來10、20年退休生活準備的國人，是有很好的機會開始增加買進台股做為資產配置之一，第一步選定股息漂亮的股票，若有股票／產業分析能力的民眾可以為第二步做準備：看懂不合理低價和合理上漲空間，股息之外再賺資本利得，豐富退休生活的財務條件。

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