後疫投資術 紀律是王道

雖然今年來金融市場在新冠肺炎疫情搗亂下震盪劇烈，特別是經歷3月的金融市場大逃殺，不少投資人餘悸猶存，針對退休理財這個動輒數十年的投資大計，不會也不應該因疫情影響而暫停，這波疫情所帶來的市場動盪，反而更加突顯在執行退休理財規劃時，投資紀律和資產配置的重要性。



群益投信建議投資人，民眾應依照自身的風險承受度，選擇相對應的基金產品，並搭配定期定額及逢高停利、逢低加碼的投資機制，在面對後疫情時代，機會與風險的環境下，穩扎穩打累積退休樂活的充裕資產。



群益投信投資長李宏正表示，新冠肺炎疫情的影響下，金融市場波動劇烈，也更加突顯退休理財定期定額策略的重要性，以紀律投資來因應不可知的市場。為提升定期定額的投資效果，投資人應謹記三大退休理財定期定額投資攻略。攻略一是「不停扣」，特別是當市場歷經大跌後，也代表就是相對低點，以定期定額分批布局的方式，持續有紀律的投入資金，從歷史經驗來看，一年後往往都有不錯的投資成果，也具攤平成本的效果。



攻略二為「加減碼」，當價格相對低時加碼買進，強化獲利動能，價格高時減碼不追高，降低投資風險。攻略三是「適當停利」，適時獲利了結、落袋為安，也能增添持續投資的動力，更有助落實長期紀律投資的目標。



三個投資攻略說來簡單，但在人性難控之下，執行上不見得容易，可透過系統機制的輔助來執行。李宏正指出，以群益推出的升級版定額投資必勝法「群益日日扣停利加碼攻略」為例，提供高點減碼、低點加碼及獲利自動停利功能，幫助理性面對市場起伏，更有助適時獲利了結、持盈保泰。



日盛上選基金經理人張亞瑋認為，歐美市場重啟經濟，雖疫情仍有反撲的可能性，但預期恐慌程度已相較前次大幅度降低。全球央行提供充足的資金，及陸續推出的經濟刺激政策，股市經歷5月反覆測試，若疫情趨緩大方向不變，預期後市可在資金行情下，延續向上攻勢不變。



但面對市場跌宕起伏，不少投資人都有收益難尋的困擾，不如順著景氣循環，在各類資產中尋找最適收益組合。張亞瑋強調，目標收益組合基金如同收益雷達橫掃全市場，既能讓投資者只花一筆小錢，便能手握多檔優質標的基金，又能充分分散風險，抵抗波動衝擊，在動盪現世穩中求勝，更可做為長期的退休理財規劃的最好幫手。

熱錢淹腳目 掌握STAR理財攻略

在新冠肺炎疫情的攻擊下，全球央行啟動灑錢救市，美國、歐洲、日本、大陸、英國、瑞士等六大央行資產負債表，從2020年2月底21兆美元，4月底增加至24兆美元，貨幣擴張的速度和力度，都是史無前例，熱錢「淹腳目」，若握著滿手現金，不做任何理財規劃，恐被通膨侵蝕，將是未來退休準備資產的最大風險。



台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，投資人面對疫情下的低利環境，及工作型態及消費型態的巨大改變，掌握疫情受惠股的長線多頭行情，才能讓資產報酬水漲船高，智慧生活相關基金將可是首選，包括網路經濟、生技、資料中心，可說是三大疫情受惠產業。但市場震盪加大，定期定額投資有利免去選擇時、追高殺低風險，且長線報酬來看，定期定額時間愈長，獲得累積報酬愈可觀，滿足長期退休生活無虞的規畫。



群益投信投資長李宏正認為，退休資產選擇方面，可先依照個人年齡階段和風險偏好來選擇相對應的基金產品。年紀較輕的風險承受度相對較高，積極型產品可規劃單一國家或產業股票型基金，可有七至八成的配置比重，加速資產累積。布局標的可考量台股基金、大中華基金、印度基金、美股基金等，收益型產品比重約為二至三成。



未來隨年齡增長，或個人需求朝向穩健型需求的調整，即可增加收益型基金或平衡型基金的比重。如多重資產基金、跨國組合平衡基金、金融債基金、優先順位高收債基金等，以平衡整體投組波動風險。



日盛投信強調，肺炎疫情持續中，且中美貿易爭端再起，牽動市場陰晴不定，布局可採「STAR」策略，資產配置放在台股狙擊手（SNIPER）、陸股偵察兵（SCOUT）、美股空降兵（AIR COUP）與目標組合雷達兵（RADAR），掌握台股基金、A股基金、深具產業長期趨勢的全球智能車基金，及具探測收益的組合型基金，透過定時定額方式，提高累積長期退休資產的效益。

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