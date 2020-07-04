八年級理財│資產配置不可少 打造穩健現金流

八年級生黃文昱目前是國立政治大學財管系四年級生，目前有用現有資金在市場上練習投資策略，希望未來能有一套屬於自己的投資策略，透過資產配置打造穩健的現金流。

我在大學期間接受的專業課程訓練就是財務管理相關領域，其中包含了個股分析、衍生性金融商品、投資組合管理等等，也有參加產業經濟的相關社團，因此對於金融理財的知識累積非常的重視。

目前我在金錢上的規劃，每月將收入的60％投入金融市場、30％用於生活支出，其他10％則是現金，以備不時之需。因為家人有經濟支援，無需負擔房租以及保險，讓生活費減輕不少，但仍有些固定開支。而我的投資方式偏向基本面分析及價值投資，看到被低估的標的以及面臨市場修正才下手。

因為這次疫情重挫了國內外股債市，也讓我看見了許多值得布局的好機會，目前我已經持有的投資為美國的郵輪業龍頭個股，加上一些白銀以及原油ETF。目前正在研究其他新興市場以及全球債市，希望在資產配置上做到更全面的風險分散。

理財目標是希望能運用在工作上所學以及平時對金融市場的研究所累積的經驗來打造自己的投資策略，並可以隨著市場變化靈活地去做調整配置。雖然目前幾乎都持有個股或商品，但對另類投資很有興趣，未來若能將REITs、基礎建設基金等與市場波動掛勾較小的基金納入資產配置中，將可以有效分散風險。然而對於債券型基金的研究就相對沒有那麼深入，希望能夠透過請教專家的方式，開啟對債券市場的認識，並學習在投資方面的應用，達到分散風險及追求報酬。

對於我這個投資新手而言，雖然已有初步的市場概念，但決定正確的投資標的仍有難度，加上未來畢業後未必有時間可以專心的研究投資標的，所以想要透過理財專家的建議，深入了解共同基金，並期待在專家的建議之下，更加擴大自己的全球視野和理財觀念，也可以逐漸累積自己的財富。

理財健診│新興市場債息收益佳 反彈有譜



文：先機新興市場本地貨幣債券基金富盛產品經理廖伯修



文昱在過往已有相當程度的投資理財觀念，投資範疇也涉及到國外股票及大宗商品市場，然而比較可惜的是，投資組合中尚未納入債券資產，可能會造成整體投資損益的波動較大，風險控管的掌握度較低，因此會建議文昱開始配置和股票相關係數較低的債券型基金，降低整體投資組合的相關性，建立起能同時賺取資本利得與領取固定收益的投資目標。

文昱的報酬率期望值為10到15％，過往投資經驗偏好積極型的股票或大宗商品資產，且投資方式偏向基本面分析及價值投資，看到面臨市場修正後而被低估的標的才會下手。以文昱的投資理念來說，這次新冠肺炎造成的市場修正不失為一個良好機會，特別在一些也受到大幅修正的債券市場中，深藏著許多投資機會。例如新興市場本地貨幣債券資產，在此次肺炎疫情衝擊下，多數新興國家貨幣大幅貶值至歷史新低，未來具備寬廣的反彈空間，更能符合文昱的期望報酬。

以先機新興市場本地貨幣債券基金為例，投資於新興市場中以本地貨幣發行的主權債，並且透過多元分散的投資組合，充分達到分散風險的目標。而這次疫情造成國際油價及大宗商品價格都跌至歷史新低，進而影響到新興國家的經濟及貨幣表現，自年初以來新興市場貨幣平均已修正了14％，等待未來疫情過後，全球經濟開始復甦時，這些貨幣價格將會重返過往水準。

此外，目前整體新興市場本地貨幣債券的殖利率仍高達近5％，即便貨幣不漲，仍能獲取相當不錯的利息收入，亦即在等待反彈的期間，也能賺取穩定現金流。綜合上述，新興市場本地貨幣債券不僅符合文昱的價值投資理念，更能有效地分散過度集中於股票資產的風險。

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