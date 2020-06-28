勿忘做保單健檢！保戶投保逾20年才發現買錯

保單健檢除了檢視保障是否足夠外，也可提早發現既有保單有無瑕瑜。有民眾一開始想投保有滿期金的終身壽險，結果買到的卻是沒滿期金的商品，還傻傻的繳了20多年保費後，在檢視保單時才發現有異。

一位民眾以自己為要保人及被保險人，於民國84年向一家保險公司投保終身壽險，保額50萬元，繳費年限20年。該民眾表示，當初購買時候，在業務員的說明下，決定投保該公司終身保險的A型商品，壽險保額就是50萬元，還有滿期金跟年金，經雙方確定內容後才簽名。

結果保費都繳完了，108年檢視保單時，才發現本來有一筆該領的滿期金50萬元沒有給付，每年該領的年金5萬元（保額的10％），也都沒有匯進去。該民眾詢問保險公司，才知道自己繳了20年保費的商品，沒有滿期金。

幸好這名保戶有存檔的習慣，趕快調出資料後發現，保險公司當初製作保單時，資料就已輸入錯誤，造成要保書上資料是當初講好有滿期金保單的A型，但實際上，保險公司內部資料紀錄卻是無滿期金的保單。

這位民眾把資料攤給保險公司看後，保險公司淡定的表示，因為從一開始就是交付無滿期金、較便宜的保費，所以不予給付滿期金。這位民眾氣沖沖的說，實際上就是保險公司自己作業疏失、收費錯誤，因最初要保書簽名檔的內容，就是有滿期金的「終身保險A 型」，這名保戶因此要求保險公司給付滿期金50萬元，及每年的生存保險金5萬元。

保險公司強調，該保戶的要保書上，雖有填寫生存A 型，但主契約「生存保額」、「滿期金」及「生存保險金」受益人欄位均為空白，保險公司也依約僅向保戶收取主契約壽險保額50萬元的保險費。 若保戶的主張是真的，104 年繳費期滿時，就有滿期金及年金可領，卻遲至108年後才提出異議，有悖於常理，保戶的請求並無依據。該保戶反映無效，直接向金融消費評議中心申訴。

金融消費評議中心認為，基於公平合理原則，保險公司疏未注意要保書投保險種欄位誤植的情事，保險公司應有補償保戶的必要。換言之，保險公司雖然不必要求保戶補繳保費、然後給付滿期金跟年金，但必須在一定額度內，補償保戶的損失。

文章來源：好險網