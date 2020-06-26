六年級理財│斜槓族拚樂退 靠基金養胖老本

六年級後段班的Cris在五星級飯店擔任行銷企劃經理，在飯店業服務超過15年，收入及升遷都大致穩定，加上Cris熱中攝影，偶爾也會透過朋友牽線在假日承接活動拍攝、婚宴拍攝的案子賺賺外快，多年下來也累積了一些財富。

工作外的時間，Cris最喜歡帶相機在國內外不同城市旅行，探索不同地方的自然與人文美景。不過隨年齡增長，加上在新聞媒體和朋友閒聊間，偶會帶到退休理財話題，特別是今年因新冠肺炎疫情的影響，各國採取封城禁航，國人亦減少外出旅遊，飯店業可說是首當其衝的「慘」業。

儘管Cris所待的飯店雖然業績受影響，但是至少對於人力需求方面未有縮減，不過這也令Cris深思，應該趁當前工作穩定、薪資水平不錯的時候，開始為未來退休做準備，讓自己在退休後仍能維持現有生活品質，因此想請問理財專家有什麼樣的理財工具可用做退休理財規畫呢？

我目前在飯店業擔任行銷企劃人員，工作及生活都相當單純，除了有時因飯店推出節慶主題活動、參加旅展等特別專案時候較常加班之外，上下班時間大致上都算正常，目前也做到了主管的位置，薪資部分還算可以，加上我的興趣是攝影，這不僅在我的工作上常常運用到，我偶爾也會在周末時接婚禮攝影、活動攝影的案子賺點外快。

我不希望生活被家庭綁住，故沒有結婚的打算，覺得這樣自由自在地過下去挺好的。在投資理財方面，雖然沒有要成家，但好歹也要有個房子讓我終老，因此從出社會到目前為止，除生活費和保費外，其他的錢都用於繳房貸，不過我買的是兩房一廳，坪數不大，而且買在蛋白區，總價不會太高，加上有接案賺外快，一有額外收入就用來繳房貸，推算一下大概再過三年左右可繳清。

這一、二年大概是年改議題討論太熱烈，很常看到退休理財的新聞和討論，加上今年在疫情影響下，公司雖未減薪裁員，但看到有些同業已撐不下去，除感慨之外，更覺得應該要在還有個飯碗可捧得狀態下，來好好規劃一下退休理財。

投資方面，其實我沒有太多經驗，股票、基金都是曾經短暫投資過，現在希望能夠重拾投資來累積退休老本，投資工具傾向以基金為主，畢竟我對於股票市場沒有太多研究，也不想花太多時間在上面，基金對我講是較方便方式，用比較穩健方式存退休本，不過市面上基金產品也是琳瑯滿目，市場變化更是瞬息萬變，不知道有沒有合適的基金產品可讓我再進一步的降低基金選擇困擾，同時也不用常常想是否要因應市況更換所投資的基金呢？

理財健診│多重資產基金列核心 分散風險



文：群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠：



近幾年在年金改革、長照需求等議題被熱烈討論下，退休理財逐漸受到大眾關注，面對市場環境和相關政策不斷改變環境，退休理財若能愈早開始，讓時間複利效果更發揮，退休後經濟負擔及心理壓力也將相對減輕。

以Cris的年紀來看，正值40出頭，若以65歲退休來估算，至少還有20年左右的時間做退休準備，時間上還算綽綽有餘，加上Cris的房貸再過三、四年也將還清，因此只要能維持長期紀律投資習慣，仍能在不影響太多生活品質的狀況下循序漸進累積退休資產。

從投資方式和工具來看，定期定額投資基金是最簡便，一來透過專業投資團隊的操作，免除資產標的篩選的複雜度及不確定性，二來透過定期定額降低擇時風險並平均成本。

產品選擇上，由於Cris希望採穩健投資的方式，也不希望操作上過於複雜，加上這又屬於近20年的長期投資，建議可考慮以多重資產基金為核心投資項目，透過基金持有標的分散布局不同市場和資產，降低單一標的投資風險，並在市場環境變化轉折時，可進行配置比重調整，有助平衡風險並以穩健收益奠定績效基礎。

目前在疫情影響下，資產價格波動仍大，疫情、信用和經濟三者危機疊加下，遇上央行和政府大規模的主動干預，無先例可循，政策成效只能待時間揭曉，但信用坍塌催生的去槓桿和市場收縮最壞的時間應已過去，市場走勢仍取決疫情何時受控和經濟活動的恢復。接下來金融市場仍是挑戰重重，投資操作應留意風險管理，多重資產基金具跨市場、跨資產布局特點，有助分散投資組合風險，待市況穩定後，也能掌握資產價格企穩反彈契機。

建議Cris挑選多重資產前，仍需進一步了解基金投資標的，若過於分散，可能錯失資產增值機會，宜留意投資標以美股為首的長期投資潛力佳成熟國家股票和可轉債、息收水準雙強的特別股和高收益債，再搭載評等優異公債、投資級債等避險資產的多重資產基金，更可達到成長機會、收益掌握及風險控管「一兼三GOOD」投資效果，不論市況多變也可泰然因應，穩健累積退休資產。

六年級理財│白衣天使換跑道 保險理賠護保戶

六年級理財│單身女強人靠自己 拚15年內退休

六年級理財│熱愛旅遊單身女 為退休作準備