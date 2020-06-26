三核心規劃 退休才安心

如何在低利率時期，安心生活？中國人壽建議後疫情時代，無論哪一年齡層，都應有健全的醫療險、壽險、投資型保險三大核心，配合不同階段需求，安排適合的保險核心，打造安心退休生活。

新冠肺炎重創全球，各國中央銀行紛紛以降息、放出資金來拯救經濟，美國聯準會並預估經濟復甦將極緩慢，可能到2022年都不會升息，如此勢必影響不少人的退休規劃與資產累積速度。

中壽提倡三核心規劃，第一是醫療險核心，重點在能夠做到事後彌補，也就是一旦發生意外或疾病時，保險金足以支應醫療支出，避免未來進入退休生活時，還需要拿出部分生活費用，支應醫療費用。

第二是壽險核心，重點在讓保障及資產穩健成長，可以不受外在經濟環境變化的影響，仍保有一定的基本保障。第三是投資型保險核心，則是讓資產有機會隨著市場成長而增加，且可用較低成本持續增加壽險保障。

以30歲族群來說，可能就業沒幾年，經濟能力稍弱，中壽建議醫療險可以基本終身醫療險，搭配一年期醫療附約，以及公司團險醫療保障。壽險可考慮定期壽險或20年繳費利變壽險，由於繳費期較長，最好有豁免機制；投資型保單，則可善用時間複利效果，愈早準備讓負擔愈輕，可承擔相對較大風險，以獲得較高報酬率，可選擇定期定額投資型壽險，搭配較積極的投資標的。

40歲則經濟能力好轉，但可能上有高堂、下有妻房，家庭責任最重，中壽建議，醫療險可依家族病史或希望的醫療水準，投保重大傷病或失能照護險；壽險則除終身壽險外，可選擇六或十年繳費利變壽險，部分可以外幣保單做多元資產配置。投資型保單可考慮投入較大金額，除定期定額外，可搭配單筆投入的變額壽險，但因離退休已近，風險承擔度降低，投資標的應以穩健為主。

50歲仍在職場，但子女已逐漸成年，負擔減小，先檢視醫療保障及希望的就醫品質，加強日額或手術險，及強化長看、失能額度。其次可逐步降低定期壽險或投資型壽險保障比例，透過小額終老保險維持一定終身壽險額度，以躉繳或短年繳利變壽險，來累積資產。

投資型保單呼籲以保守為主，此時已不能承擔資產損失風險，建議可善用變額年金，投資標的選擇穩定保守，讓晚年生活更愜意。

附保證投資型年金 報酬、保障兼顧

低利率加上新冠肺炎造成資本市場波動，有人嚇到停損退出，將現金轉到銀行定存，有人則可能退休金不保，台灣人壽表示，黑天鵝、灰犀牛狂奔的年代，市場與利率無法控制，若想存夠退休金，民眾唯一可操自在己的只有「時間」。

台壽指出，新冠肺炎及市場低利率將影響退休基金的投資報酬率，據穆迪（Moody’s）2020年報告指出，美國公共退休基金在2020年損失近1兆美元。台灣勞動基金也公布2020年2月累計評價後虧損約1,514億元，勞保與國保基金都有3％以上的衰退幅度。

尤其勞保已面臨基金財務危機，現在更是雪上加霜，這波市場波動對民眾的退休儲蓄有很大的影響，甚至有許多民眾停損出場，將資金存入銀行。但低利率時代的定存利率無法對抗通膨與長壽風險，反而會造成退休金嚴重不足。

台壽表示，民眾應理解報酬率均與市場景氣有關，不是可控制或固定的，唯一能掌握的是規劃時間。退休規劃時間的長短影響投報率，投入的時間愈長，可跟市場一起成長。

若是30歲年輕人，台壽建議用連結基金平台的變額萬能壽險，每月2千元定期定額投資基金，基金平台有700檔股、債、指數或類全委基金，保戶同時可選擇五檔基金，做完整資產配置，建議70％選股票型基金、30％債券型基金，還可有高額壽險保障，兼顧家人。

若是40歲才規劃，台壽建議50％股票型基金、50％是債券型基金，另外可考慮美元利變保單，如美元利變終身壽險保額1.7萬美元，表定年繳保費為5,110美元，轉帳繳費及高保額共4％折扣後，年實繳保費4,906美元。若宣告利率2.6％不變，且選擇增額繳清，69歲保單現金價值為14.69萬美元。換算成台幣，即約440萬元，可安全把小額資金放大。

若是50歲規劃投資型，建議股票型基金30鎮％、債券型基金70％，亦可選相對穩健的類全委基金。另外也可以美元利變壽險規劃10年期，用宣告利率2.6％來累積財富。

台壽表示，退休理財，固定收益資產必定優於定存，另外如附保證的投資型年金，具保本或保息特性，可保證身故保險金不低於總繳保費，或是保證最低收益等，兼顧對抗投資風險與長壽風險的功能。

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