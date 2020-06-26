7月醫療險保費大漲 一次看懂重大疾病3險種

7月終身醫療險保費將大漲，其中包括重大疾病險、重大傷病險與特定傷病險，但這3個險種名稱很像，常讓不少人疑惑到底哪裡不一樣，更不清楚自己究竟適合投保哪種險，如果有意安排完整保障，首先搞清楚它們的保障內容，再評估自己適合哪款保單最實際。

一般來說，「重大疾病險」保障涵蓋範圍有癌症、心肌梗塞、冠狀動脈繞道手術、腦中風、慢性腎衰竭、癱瘓、重大器官移植手術等7項重大疾病。透過醫生確診證明，患病程度也達到理賠門檻，就可以取得保險理賠金。

「重大傷病險」的保障範圍，主要是健保署規定的重大傷病其中的22大類、多達300多項，其中包含癌症、洗腎、器官移植、腦中風、慢性精神病、肝硬化…等常見疾病都有納入。

健保署目前核發的重大傷病卡疾病共有30大類，其中只有22類的內容在重大傷病險保障範圍當中，只要拿到重大傷病卡，並符合22類中的疾病，就可以申請保險理賠，項目、認定都很明確，相對爭議也比較少。

「特定傷病險」在108年起統一正名為「嚴重特定傷病保險」，且主管機關已將疾病的名稱與定義全部統一，基本上有22類嚴重特定傷病，其中包含嚴重阿茲海默症、帕金森氏症、心臟瓣膜開心手術、嚴重肝硬化等。但保單內容要視各家公司如何規劃設計，納入保障的疾病越多，保費也就越貴。

以理賠範圍來說，重大傷病險涵蓋最廣，再來是嚴重特定傷病，最後是重大疾病。這三種保單的理賠申請方式，除了重大傷病險是要出具健保署核發的重大傷病卡之外，重大疾病險、特定傷病險都是依據醫院診斷證明以及檢驗報告。

但民眾在規劃保單的時候，也不是一味找範圍最大、列入最多疾病的保單就最好，建議依據自身的疾病風險程度，選擇最需要的保單，才不會花了高價保費，結果忽略了最應該有的保障。

文章來源：好險網

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