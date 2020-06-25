要買醫療險 終身型與實支實付型哪個好？

醫療險分為「終身型醫療險」以及「實支實付型醫療險」，就有不少人會覺得，一張保單繳了20年保費，就可以保障終身，比實支實付險有投保年齡上限要「安心」得多。緊接著7月就要調漲保費了，想要趕在最後幾天完善保障，但又預算有限，究竟該如何選擇好呢?

首先，終身型醫療險顧名思義保障終身，繳納保費期間在10~20年不等，且保費通常較高。但要注意終身型醫療險的理賠方式是定額給付，以「事件」作為給付判准。舉例來說，就是住院一天固定理賠給多少、執行一筆手術會理賠多少等。

然而，現代醫療技術進步，手術與住院天數大幅減少，若是沒有住院、未執行手術，其實醫療險也難有用武之地。另外，未來若有先進手術，因為沒有正面表列進入理賠條件，醫療險同樣也不予理賠。

更重要的是，醫療險的理賠只看有沒有發生某個醫療行為，對於其他雜費支出是沒有涵蓋到的。但通常醫療費用最可怕的地方在於零零總總的雜費支出，若是有健保給付還好，醫療險理賠可能還可以超過，甚至多於支出的數額，但若是希望使用較先進的藥物或醫材，雜費支出才是最可觀的。

實支實付險就可以解決龐大雜費支出的問題。這種保單多為一年一約的定期險，有最高續保年齡限制，大部分年齡限制是在75歲，有少數幾家可以到80歲。

實支實付險的理賠是按照保戶支出的金額做理賠，花多少、賠多少，用付費收據作為依據。依照合約不同有理賠最高限額的差異，只要在最高限額內都可以理賠，若單據支出超過最高限額門檻，則理賠最高限額。

實支實付險與醫療險最大的不同，是可以理賠健保以外自行負擔的醫材費用。像是治療癌症的標靶藥物，較先進的人工關節、心臟支架，這些耗費都是幾十萬甚至達百萬以上，僅靠醫療險是完全不夠的。

相較起來，實支實付在保障的涵蓋範圍相對完整，若是因預算考量僅能擇一的話，實支實付險相對可以先做安排。如果想要擴大保障的話，可以再加上終身型醫療險。受到7月新制上路影響，預計保費將調漲不少，有意規劃的民眾可以加快腳步。

文章來源：好險網

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