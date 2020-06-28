金融風險抵抗力調查結果出爐 國人平均僅達「及格邊緣」！

首波「金融風險抵抗力測試」調查結果發現，國人的金融風險抵抗力平均只有60.7分！疫後引發的產業及就業衝擊，讓市場出現一批新經濟弱勢者，唯有超前部署，強化自身抵抗力，才能抵禦不可知的金融風險。

隨著新冠肺炎疫情延燒全球，不但確診與死亡人數迭創新高，經濟動能更瞬間急凍，全球央行忙著降息救市，但降息不會讓病毒消失，也讓人民更加擔憂自己的退休金及資產大幅蒸發；反觀台灣政府這次在疫情發生第一時間，就展現超前部署的防疫對待，如今廣獲國際肯定，值得注意的是，這次疫情讓全民重新學習公衛風險，但國人還有很多不懂的風險危機，金融風險正是其中之一。

接軌澳洲調查，挖掘民眾財務盲點

台灣金融服務業聯合總會秘書長吳當傑表示，其實金融風險抵抗力如同人體免疫力，每個人強弱皆不同，也應該有客觀衡量的比較，因此前金管會主委顧立雄看到歐美各國都推動金融風險抵抗力，特別責成台灣金融研訓院與金融總會朝這方向努力，企圖打造金融普惠的幸福社會。而國際上討論金融普惠的熱度一直不減，世界銀行、G20、APEC不斷倡議普惠金融的重要性，金管會去年更把G20整個指標體系做了充分的了解，結合國內發展現況，推出普惠金融的指標衡量。

台灣金融研訓院院長黃崇哲表示，為了開發符合國人的金融風險抵抗力調查，本次問卷特別接軌澳洲的調查設計，並開放透過網路，免費提供社會大眾了解金融風險抵抗力的線上評估，目的在於透過抵抗力的診斷，協助民眾找出自身財務弱點與盲區，更可聚焦於金融知識教育的方向與內容，真正讓金融為人民所用，用金融追求自己的幸福。

黃崇哲解釋，透過簡單手機App操作，就可以得知您金融風險準備力的能量，假設受測結果是高分，我們希望您繼續維持並強化，但如果您屬於金融風險抵抗力很低的人，受測者就必須意識到，可能面臨金融風險時必須提前做一些準備，在未來長遠的人生規劃中，才能有更好的抵禦能力對抗風險。

平均僅60.7分，金融知識與普及須加強

根據首波1,500份「金融風險抵抗力測試」調查結果發現，國人的金融風險抵抗力平均竟然只有60.7分。其他四個構面中，以「金融知識與行為」分數最低，僅有43.3分，明顯不足，「經濟資源」則最高，有70.3分，「社會資本」65.7分、金融商品及服務63.2分。黃崇哲說明，這顯示台灣人民展現了較高的經濟儲蓄和團結互助精神，但在金融知識和金融常識的普及教育上則須再加強，並提升對各式金融商品與服務的認識與了解，進而選擇適合的金融商品與服務以累積資產。

其中，受訪者性別比例的分數上，男女得分差異性不大，各為62.7、59.9分；年齡分布上，風險抵抗力表現最差的是19歲以下青少年，得分僅48.8分；最高分是40-64歲的中年族群，得分63.3。職業分布上，以農林漁牧業的生產人員、勞工階層及臨時工得分最低，僅有43.4～51.5分。學歷表現上，國小、國中高中專科分數低，僅有44.1～56.2分，大學及研究所以上有63分。地區分布上，以居住於北部地區及五都之受訪者金融風險抵抗力較佳，北北基有62分，最低為高屏花東，僅有52分。

黃崇哲感嘆，疫後引發的產業及就業等衝擊，讓市場出現一批新的經濟弱勢者，過去他們根本不用擔心收入的問題，但因為疫情突然湧來，才發現連支撐3個月的基本生活都出現問題，凸顯金融風險抵抗力越不足，在後疫情時期越可能成為經濟難民。

如今基層民眾的收入大受影響下，誰都不知道下一波壞事何時來臨，唯有超前部署，強化自身抵抗力，才能抵禦不可知的金融風險。黃崇哲建議，受測結果偏低的民眾，要謹記四句口訣：「要充電、要守信、要存錢、不邊緣」，充電指的是：要隨時充實金融知識，才能適時調整錯誤的金融行為。要守信：記得準時還款不欠款。要存錢：平時做好超前部署的準備，管理好收支平衡，更要做好儲蓄及投資未來的工作。不邊緣：保持社交友好的關係，平時跟家人、朋友保持密切聯繫，在危急發生時，不用擔心被銀行拒貸的風險。

採訪、撰文：蘇偉華

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