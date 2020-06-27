亞太地區數位金融服務現況 開放銀行時代來臨

銀行業歷來一直高度重視客戶資訊的保密，不同金融機構之間並不時興共享客戶的資料。「開放銀行」（Open Banking）照字面意思就是「開放」銀行體驗，允許第三方服務業者獲得客戶資訊，並讓他們根據這些資訊訂製產品。支持者表示，「開放銀行」將使金融服務供應商能夠創造出更創新、更吻合需求的產品，同時讓客戶更好地掌控自己的財務狀況。

《台灣銀行家》外籍特聘研究員Matthew Fulco專訪總部位於新加坡的金融科技顧問公司Kapronasia董事卡普隆（Zennon Kapron），討論亞太地區如何推展開放銀行，以及開放過程中哪些市場走在最前面。Kapronasia是一家專業研究公司，專門關注亞洲數位金融服務領域。

Q：開放銀行主要能為個人金融與法人金融客戶帶來什麼好處？對於傳統銀行和金融科技公司又有哪些好處？

答：對個人金融與企業客戶而言，開放銀行提供更多選擇。通常銀行會為業務範圍或技術有限的客戶提供一套特定的產品和服務。開放銀行給了更多選擇，客戶不僅可以選擇自己銀行的產品，還可以選擇其他金融機構和金融科技的產品。但他們不需要去找其他銀行，直接透過自己的銀行就可以購買產品或服務。這為客戶提供了更令人滿意的金融服務體驗，也給了銀行好機會，可以銷售更多產品，並加深與客戶的聯繫。

Q：開放銀行是從哪裡開始發展起來的？為什麼會出現開放銀行？

答：開放銀行會發展起來的原因很多元，不過歐盟的「第二號支付服務指令」（The Second Payment Services Directive, PSD2）確實是很大的助力，讓開放銀行更快實現，它要求銀行設置API（應用程式介面），讓第三方組織可以存取資訊。在很多方面，這也讓市場競爭更多元，不管是各家銀行之間，或是銀行與金融科技公司之間。

英國是最早制定並實施開放銀行政策的主要國家之一，早在2016年，英國政府就成立了「開放銀行實施組織」（Open Banking Implementation Entity, OBIE），目的是讓英國成為世界上最適合發展銀行業以及促進數位經濟的地方。2018年年初，英國開始允許開放銀行開設活期帳戶。

Q：據估計，新加坡的開放銀行業務將成為亞洲的領頭羊，請問新加坡在哪些方面特別積極主動？

答：當我們觀察整個亞洲開放銀行的進展時，會發現往往是由政府或是私人部門主導。以新加坡為例，政府鼓勵開發開放銀行的API，但是實際執行是由私營部門來做。新加坡的金融科技公司和金融機構一直在推動數位轉型，因此他們熱切於開發API以及開放銀行平台。整體接受度還有待提升，某種程度上是依需求而定，但不管如何平台已經造好了。

新加坡開始推數位銀行，未來會發生什麼事很值得關注。這些變革將帶來新的商業模式和競爭形式，可能讓傳統實體銀行措手不及。在新加坡申請數位銀行執照的公司中，有一些是非常成功的網路金融公司，比方說螞蟻金服（Ant Financial），以及其他一些決定要將主力放在數位金融服務的平台企業，像是叫車服務的巨擎Grab，他們正與新加坡電信（Singtel）合作。這類公司可以存取大量的使用者資料，利用這些資料為客戶訂作產品。這將使傳統實體銀行面臨挑戰。API或許可以協助傳統銀行搭載新產品和服務，進而提高他們在數位領域的競爭力。

Q： 香港的開放銀行政策也得到了相當高的評價。請問香港開放銀行的模式為何？和新加坡有什麼不同？

答：香港的開放銀行有更多規範，香港金管局和其他監理機關會更深入地參與API架構的定義、決定架構該長什麼樣，以及如何實踐。香港數位銀行也將在市場上拓展版圖，推動競爭，如果他們決定自行開發這些服務，可能根本不需要開放銀行的API。

Q：澳洲政府已將開放銀行作為一項更廣泛政策的一部分，為的是要讓消費者有更多權利去決定如何使用自己的資料。然而，它似乎也是為了改變行業現狀而設計的。請問你認為開放銀行將如何影響澳洲的銀行業？

答：澳洲是另一種金融中心的典型，由少數幾家銀行控制大約90%的個人和商業金融。加入金融業的門檻相當高，事實顯示這個市場需要增加競爭。開放銀行有可能為澳洲的金融業開放更多挑戰機會，人們也更能決定自己的資料要給誰及如何使用。

澳洲有一點很有趣，開放銀行之所以受到重視，是因為之前皇家調查委員會（Banking Royal Commission）在對金融業的調查中揭發了大量不法行為，調查報告中甚至點名控訴了一些重點銀行。這並非澳洲推行開放銀行的主要原因，但依然凸顯澳洲傳統銀行相當故步自封。開放銀行有可能對他們造成一些正面的壓力，促使他們改善服務品質，並遵循法規。

Q：台灣銀行數量過剩的狀況，在亞洲可說是獨具一格。2,300萬人口擁有37家實體銀行，2020年即將有3家純網銀上線。開放銀行將對台灣市場造成什麼影響？

答：在許多擁抱開放銀行的市場中，我們其實還未看到什麼巨大的變化。許多金融科技公司已經用自己的方式因應，創造他們自己的產品和服務，在一些時候甚至仰賴其他金融科技公司。比方說，全球知名的純網銀Monzo就是使用Transfer Wise進行跨境轉帳；德國金融服務平台供應商Mambu也同樣使用Transfer Wise來提供產品。

隨著台灣人和台灣企業越來越接受數位金融，我相信我們將看到數位銀行平台出現一些重大轉變。開放銀行或許是促成改變的可能性之一，但未必是主因。

事實上，獲得台灣那3張純網銀執照的集團，都是已經提供金融相關服務的既有業者，這表示監理機關對此也是採取審慎的方式。台灣確實已經擁有大量銀行，但總體而言，數位銀行提供了有利客戶的創新可能，可以對整個銀行業產生正面影響，協助提高每一家業者的品質。

Q：實施開放銀行所面臨的主要挑戰是什麼？

答：開放銀行會迅速改變競爭格局，這在一些不太成熟的金融市場可能有難度。無論是歐盟的「第二號支付服務指令」，或是澳洲推動開放銀行的過程，一直都會碰到來自傳統銀行的阻力。但像在澳洲，還是會有人認為這對他們也有好處，因為消費者似乎已經受夠了現狀，希望能嘗試一些不同的東西。這些轉變可能會迫使銀行不甘不願，卻也不得不迅速轉變。

資訊安全與隱私也是重要的考量點，歷來銀行很少讓外部第三方組織連結他們的網絡。在開放銀行的大前提下，銀行業需要注意會出現更多「攻擊途徑」（attack vectors），並且確保自己的資訊安全，銀行業和金融科技公司也必須確保客戶的資訊安全。雖然像澳洲推行開放銀行，是為了讓客戶對自己的資料使用擁有更大的主導權，但與此同時，我們也必須確保自己能夠繼續掌握客戶的資料。

Q：新冠肺炎疫情對亞太地區實施開放銀行會不會帶來負面影響？

答：由於亞洲在開放銀行部分的許多措施都非常的新，疫情的確減緩了很多進程。正如我們前面提到的，推動開放銀行模式的過程中確實有許多風險，且政府現在正為疫情忙得焦頭爛額，大概也沒有心力去處理。



（本文作者為台灣金融研訓院外籍特聘研究員；譯者為廖珮杏）

探索更多精彩內容，請持續關注《台灣銀行家》雜誌

延伸閱讀

開放銀行來襲 商業徵信服務的角色轉換

開放銀行第二階段 顧立雄坦言壓力更大

開放銀行 不可擋的國際潮流

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!