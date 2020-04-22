林國寶｜量化波浪理論：讓波浪變簡單(十二)

文/啟發投顧分析師林國寶

位階判定

波浪的推論，最難界定的就是位階(級次)的區分，若無法分辨並界定，將會導致對波幅界定混淆不清，進而影響到判斷或操作上的徒勞無功。所以，位階的逐步界定是非常重要的操作準則。這部份可藉由小、中、大的波幅反推而竟其功。經驗累積是位階判定的必然過程。

上升波的1、3、5波會各自再延伸(5)小波，在位階的界定上，第1波中的1-(1)、1-(2)、1-(3)、1-(4)和1-(5)最簡單易懂。第2波只要1-(5)的0.618未破即視強勢修正。但當第3波啟動時，通常3-(1)與3-(2)尚屬簡易判定，若3-(3)的第小波漲幅不如3-(1)波的漲幅時，3-(3)即進入了延伸波的推論，位階上就形成了3-(3)-○1、○2、○3、○4、○5

=>3-(4)=>3-(5)-○1=>3-(5)-○2

=>3-(5)-○3 -1=>3-(5)-○2 -2=>3-(5)-○3 -(3)-1…。

當每次的次級波延伸時，位階上會多一個延伸，這代表當下的行情(上升波或下跌波)已經面臨了不穩定的動態，行情可能隨時會因為小破回歸大或型態雙破的出現，而導致該走勢面臨結束而轉為反轉的趨勢型態。依台股動態經驗值誰論：

推動波(1、3、5)或下跌波(1、3、5)的位階界定進入7個級次以上時，代表該走勢即將面臨反轉的前兆。並非絕對，但經常命中。 修正波(上升波中的2、4波修正或下跌波中的2、4波反彈修正)的位階界定進入6個級次以上時，即代表該修正波即將結束。位置進入落底進入收斂時，則更明確。

位階進入終結反轉的充分且必要條件

無論推動波進入7個級次以上或修正波進入6個級次以上，其最後一個級次出現末5波軌跡成立時，才具真正進入轉折的末端判斷，可視為推動波或修正波即將終結當下軌跡形成反轉的充分且必要條件。這個經驗法則有助於位階推論末端的判斷。若非呈5波落底條件成立時，只要反彈扭轉大波幅的型態時亦可成立。

大的波幅成立時，小的延伸波幅隨時可以因位階已達到滿足極限下，隨時失敗反轉。只要注意小破回歸大及型態雙破的反推即可。

攻擊波的末升5波或修正波的末跌5波，大部份皆出現邪惡的第5波居多。這也是高檔區市場會呈現過度樂觀和低檔區市場會呈現過度悲觀的主因。這亦是邪惡波的特性。

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