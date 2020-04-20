疫情亂市 買什麼台股最賺？
在疫情影響之下，台股震盪劇烈，投信法人強調，在這同時，正是可找尋被錯殺的績優族群買點的好時機。
台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，在類股操作上，科技股仍將是台股反彈的領頭羊，看好四大族群。
一是在大陸復工需求、市場需求率先回復、宅經濟等趨勢帶動下，推升伺服器需求與NB急單；二是華為為避免美國報復，持續拉高庫存，相關供應鏈受惠；三是歐美疫情高峰過去後，Apple新產品受惠股看好，包括5G iPhone、miniLED；四是半導體供應鏈仍是投資主軸。
富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，針對蘋果的新機iPhone SE是否會帶動表現。他分析，目前仍為預購階段業績難抓，但市場兩面說法，其一、認為SE尚未支援5G通訊架構，故終端換機需求可能暫緩；其二、認為蘋果推出中低價位又可以雙插卡，且採低價策略，具高CP值手機也將吸引果粉或雙機需求使用者，對於終端市場仍具吸引力，銷量狀況後續可再觀察。
郭修伸建議，4月進入財報公布季節，個股波動較大，投資人應該留意股市風險，可選擇第二季相對具成長性個股，適度分批加碼看好的產業，如：半導體上下游、5G基建、筆電與桌上型電腦、伺服器、雲端應用與醫藥等類股。
這波台灣疫情相對歐美等地影響輕微，台股也具上游產業支撐的有利因素，富蘭克林華美投信認為，由於法說消息樂觀，也認為電子產品如3C手機、平板與筆記型電腦出貨受影響程度有限，亦受惠遠端使用需求、在家辦公商機，建議分批進場或定期定額持續布局。
4月以來台股基金績效表現
|基金名稱
|4月以來
|近一個月
|近半年
|德銀遠東DWS台灣旗艦
|13.18
|15.91
|-6.33
|街口中小型
|11.03
|16.19
|-6.3
|統一統信
|10.16
|15.59
|-7.51
|華南永昌物聯網精選
|10.04
|16.17
|5.45
|安聯台灣科技
|10.03
|12.28
|-4.48
|群益長安
|9.87
|11.15
|-3.88
|富邦精準
|9.78
|13.32
|-4.4
|日盛高科技
|9.41
|13.13
|-0.94
|元大店頭
|9.34
|12.28
|-4.57
|華南永昌永昌
|9.17
|17.83
|0.64
資料來源：CMoney，單位：％，統計至4/15 製表：孫彬訓
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