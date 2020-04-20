疫情亂市 買什麼台股最賺？

在疫情影響之下，台股震盪劇烈，投信法人強調，在這同時，正是可找尋被錯殺的績優族群買點的好時機。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，在類股操作上，科技股仍將是台股反彈的領頭羊，看好四大族群。

一是在大陸復工需求、市場需求率先回復、宅經濟等趨勢帶動下，推升伺服器需求與NB急單；二是華為為避免美國報復，持續拉高庫存，相關供應鏈受惠；三是歐美疫情高峰過去後，Apple新產品受惠股看好，包括5G iPhone、miniLED；四是半導體供應鏈仍是投資主軸。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，針對蘋果的新機iPhone SE是否會帶動表現。他分析，目前仍為預購階段業績難抓，但市場兩面說法，其一、認為SE尚未支援5G通訊架構，故終端換機需求可能暫緩；其二、認為蘋果推出中低價位又可以雙插卡，且採低價策略，具高CP值手機也將吸引果粉或雙機需求使用者，對於終端市場仍具吸引力，銷量狀況後續可再觀察。

郭修伸建議，4月進入財報公布季節，個股波動較大，投資人應該留意股市風險，可選擇第二季相對具成長性個股，適度分批加碼看好的產業，如：半導體上下游、5G基建、筆電與桌上型電腦、伺服器、雲端應用與醫藥等類股。

這波台灣疫情相對歐美等地影響輕微，台股也具上游產業支撐的有利因素，富蘭克林華美投信認為，由於法說消息樂觀，也認為電子產品如3C手機、平板與筆記型電腦出貨受影響程度有限，亦受惠遠端使用需求、在家辦公商機，建議分批進場或定期定額持續布局。

4月以來台股基金績效表現

基金名稱 4月以來 近一個月 近半年 德銀遠東DWS台灣旗艦 13.18 15.91 -6.33 街口中小型 11.03 16.19 -6.3 統一統信 10.16 15.59 -7.51 華南永昌物聯網精選 10.04 16.17 5.45 安聯台灣科技 10.03 12.28 -4.48 群益長安 9.87 11.15 -3.88 富邦精準 9.78 13.32 -4.4 日盛高科技 9.41 13.13 -0.94 元大店頭 9.34 12.28 -4.57 華南永昌永昌 9.17 17.83 0.64

資料來源：CMoney，單位：％，統計至4/15 製表：孫彬訓

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