小商家福音！3部會紓困方案 3張表一次看懂

行政院16日下午舉行「紓困振興方案：個人紓困措施」記者會，說明金管會、勞動部和財政部，為因應COVID-19（新冠肺炎）疫情，所提出的相關紓困方案；金管會主委顧立雄於會中宣布，針對小規模營業人（共計約49.5萬餘人），給予50萬以下貸款額度，年利率不超過1%，最快3天內核貸，預估下周上路。

顧立雄說明，上述貸款方式，將推動以簡易式信用評分表，代替財務報表或401報表，初步估計約可涵蓋約85%小規模營業人，不須提出繁複申請文件，以達成快速核貸目的，貸款資金以中央銀行轉融通方案支應，目前年利率為1%，申請期間自今年4月1日，至明年3月27日為止。

除小規模營業人紓困貸款外，金管會也針對信用卡款項、個人貸款等部分，提出受疫情影響導致還款困難情形的處理機制（相關措施如下表）。

▲個人貸款紓困措施。（資料來源：金管會、林信男製表，下同）

另一方面，勞動部也祭出「加碼紓困」，先推出「充電再出發計畫」及「安心就業計畫」，提供訓練費用及津貼補助，度過減班休息困境；並於本周再推出「安心即時上工計畫」，提供被縮減工時的勞工逾1.2萬個公部門的計時工作機會，每月補貼最高1萬2,640元（相關措施如下表）。

▲勞工就業協助措施。（資料來源：勞動部）

稅務協助部分，財政部提出所得稅申報全面延長、車輛停止使用期間免徵使用牌照稅等多項措施（相關措施如下表）。

▼財政部防疫紓困措施。（資料來源：財政部）

來源：今周刊

撰文：唐祖貽

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