買0050、也想錢進陸股ETF？掌握反彈後的新主流有眉角

COVID-19（新冠肺炎）疫情重創全球金融市場，台股上月一度跌至8,523點，創3年半新低，但4月8日已重返萬點，許多ETF（指數股票型基金）投資人除密切關注台股表現外，也打算布局陸股ETF；不過，在追蹤指數的選擇上，專家認為，必須先掌握一個關鍵「眉角」，才能抓住「反彈後的新主流」。

「崩盤，是財富重分配的時候，但股市觸底反彈時，主攻的那一批個股，和崩盤前那批，常常不一樣。」中國信託投信國際投資科協理葉松炫表示，疫情肆虐，讓網路購物、遠程辦公、線上教育等宅經濟大行其道，「我相信，這絕對是疫情蔓延下，新的（投資）主流，無論台股、陸股、美股，都是。」

2003年，受「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）疫情影響，中國的虛擬、實體通路市占率，就此展開一場激烈競爭，近2、3年，幾已打成平手，「這波疫情之後，我認為虛擬通路市占率會超車，因為，連原本毫使用無意願的人，都覺得好用了。」葉松炫說。

他舉例，為因應疫情，中國許多企業，紛紛採取遠程辦公，維持營運，「很多公司，以後可能不會租辦公室，因為（遠程辦公）運作順暢，幹嘛花租金呢？」教育方面，學生為了防疫待在家，但學習需求仍在，新東方等線上教育業者，因此受惠，近期營收大增，「可以看出，崩盤過後，宅經濟變成主流。」

陸股ETF漲勢不若想像？投資人可能買錯標的

「崩盤後的主流，投資人未必抓得到，但指數一定會上來；例如，你買0050（元大台灣50），不會有事，因為（觸底後）它就跟著大盤上來了。」葉松炫認為，如果不擅長選股，藉由ETF追蹤大盤指數，是風險相對較小的投資方式。

對許多持有陸股ETF的投資人來說，心中最大的疑惑，莫過於漲勢不若想像中凌厲，中國經濟成長果實看似豐碩，能進入自己口袋的，卻極為有限。

「陸股ETF，大家想買它，無非就是看上中國市場大，但，股市為何沒和市場連動？主因在於，很多台灣投資人，都買錯標的了。」葉松炫分析，多數陸股ETF，追蹤的指數是A50、滬深300等，可是，這些指數當中，占比較高的個股，不外乎金融、保險、能源、礦業，與最具前景的宅經濟、科技產業，幾乎沾不上邊。

無論投資台灣、中國或美國 主力都是科技股

葉松炫解釋，無論投資台灣、中國或美國，主力都是科技股，若處於經濟起飛階段，金融股確實有潛力，但經濟發展成熟後，金融股就退居幕後，改由科技股，扮演推升股市的主力，「假設你是外國人，看好台灣市場，想投資台股，你要買科技股，還是傳產股？就拿0050來說，占比最高的成分股，也是科技股。」

若想參與科技驅動的中國宅經濟前景，「MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數」（MSCI China Free 50 ex A&B Share Index），是頗具參考價值的指數，主因在於，該指數將中國在海外掛牌的大型科技公司，例如阿里巴巴、騰訊、百度等，都納入其中，科技含量高，成分明顯異於其他陸股指數。

觀察陸股ETF追蹤的主要指數便可發現，包括富時A50、上證50、上證180、滬深300、A股國際通等指數，占比最高的前2名成分股，皆為中國平安和貴州茅台，「MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數」則是阿里巴巴和騰訊控股。

成分不同，指數走勢自然不同。葉松炫表示，若以2019年10月初為比較基礎，至同年12月初為止，「MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數」的漲幅，累計領先上述5項指數約6個百分點。

棄酒金、投科技 掌握產業發展前景

葉松炫笑稱，如果手上持有的陸股ETF，是追蹤A50等指數，就會有「酒金濃度過高」的問題，若投資人打算「棄酒金、投科技」，追蹤「MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數」的「中信中國50」（00752），是值得留意的標的。

▲0050、0056和00752近期表現。（資料來源：台灣股市資訊網、記者林信男製表）

「MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數」目前有近600檔個股，其中，市值前50大者，皆被納為00752成分股，每季篩選一次，一旦擠不進前50大，就會被剃除；由於阿里巴巴和騰訊控股，在00752成分股中，占比超過44%，葉松炫建議，有意布局00752的投資人，應注意這兩家公司的股價表現。

00752以新台幣交易，不配息，交易方式、單位，和買賣台股個股、ETF完全相同，也可買零股。

葉松炫引述「股神」巴菲特說法，呼籲投資人，別讓疫情相關新聞，影響投資策略，在市場陷入恐慌之際，應保持冷靜，只要選對時機、標的，就能持盈保泰，掌握財富重分配契機。

以上客觀論述，不作為投資建議，請自行判斷風險

來源：今周刊

撰文：林信男

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