全球吹降息風 鎖定利變壽險保單

新冠肺炎造成全球利率急降，讓不少想累積退休資產者緊張，國泰人壽、富邦人壽及南山人壽表示，利變壽險仍是此時期「進攻可、退可守」的萬年不敗保單，保戶可透過宣告利率參與未來可能升息的機會，也有一定的壽險保障，可為資產傳承打底。

國壽表示，利變壽險兼具壽險保障及長期累積資產功能，在低利率環境下，算是適合穩健理財的產品，所謂「利變型」壽險，是指除保單原有的基本保障外，可透過宣告利率，讓保戶有適度參與市場的機會，透過增值回饋分享金，提升保單條件，保戶持有一定期間後的收益，應可較一般固定收益工具佳。

國壽指出，近期全球雖進入降息循環，但對於有穩健理財需求的保戶而言，如有退休理財及資產保全規劃需求，因美元仍屬強勢貨幣，利率亦相對其他幣別高，所以中長期而言，繳費期間長的美元利變型保單，應會是許多保戶的首選。

富邦人壽亦表示，利變型保單有宣告利率與預定利率，當宣告利率超過預定利率時，保戶可享有額外增值回饋金；而宣告利率由各壽險公司依據其區隔資產報酬率，每月宣告，要兼顧穩健經營及適度反應市場環境變化。

但富邦人壽也分析，近期新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，美國聯準會及台灣央行接連降息，市場上新台幣、美元利變保單的宣告利率也跟著調降，另外預訂7月1日將上路的宣告利率平穩機制、壽險死亡門檻法則及正在討論的責任準備金利率調降，都將影響到利變型保單。

南山人壽則表示，如其推出的利變壽險除每月宣告利率，當月投保的保戶，適用當月宣告利率一年，而宣告利率的升降，會影響增值回饋分享金給付的多寡，因此建議保戶在投保利變壽險時，仍要以保障需求為主，不要將宣告利率當成是投保的主要考量。

至於保戶若要累積資產，則建議可採固定利率型與利率變動型保單兩者相互搭配，而目前美元利變保單利率還是比台幣高，因此建議可依需求選擇適合的繳費期別與幣別配置，做對自己最有利的安排。

累積長照存款 保障退休現金流

上有高堂、下有妻小的夾心族居然86％都沒有長照相關規畫。三大壽險公司都建議，中年族群應同時考量重大疾病、長照險及資產累積的投保規畫。

據富邦人壽保單健檢大數據顯示，在壽險、意外、醫療、長照、養老等五大保障面向中，民眾最缺乏的就是「長照保障」，其中45～65歲中年族群高達86％都沒有規畫長照保險、缺口最大。

富邦人壽建議中年族群應趁身體健朗、收入穩定階段，選擇長照險與失能扶助險來累積「長照存款」，若不幸因疾病或意外導致失能時，能降低對個人或家庭所帶來的經濟衝擊與照護壓力。同時，也可及早為退休後打造穩定現金流，例如可以考慮屆滿退休年齡時給付生存金的還本險，適合退休前重保障、退休後重現金流的需求。

南山人壽則是建議有點積蓄的中年人士，先優先考慮重大疾病保障，因為中年者體況會逐漸變差，慢性病也可能伴隨年齡而來，因此要有足夠的重大疾病保障。

其次若希望手邊的積蓄能有穩健的保值或成長，南山人壽建議可規畫六年期繳費台幣固定利率型還本險與美元利率變動型保單搭配，固定利率型保單，不受環境變動影響，而美元利率變動型商品則因美元利率相較台幣為高，且為較穩定幣別，在低率或變動的環境下，也是相較穩健有帶有積極性的配置。

國泰人壽則分析，中年通常是累積資產的主要階段，同時也是家中重要的經濟支柱，一旦發生事故或罹患重大疾病，都會對家庭造成沉重的經濟負擔，所以建議保險規畫應同時兼顧資產配置及重大傷病（特定傷病）或壽險保障。

國壽則建議可以考慮具外溢效果的重大傷病險，即鼓勵自己每日健走7,500步以上，維持健康又增加保額，保單以健保局核發的重大傷病證明（先天性疾病與職業病除外）為理賠標準，保障範圍廣且明確；其次是美元利變壽險，兼具保障及資產同時增值，美元匯率正處相對低點且透過宣告利率機制，可累積更多保障及金流。