七年級理財│調整資產配置 勇追退休夢

林先生是科技新貴七年級生，一畢業即進入竹科，由於年輕氣盛，對於投資比較敢衝，因此選擇槓桿效益大的權證作為投資工具，本金投入約50萬，一度讓他兩個月的時間就大賺130萬元出場，不過，後來也在兩檔權證操作失利下，大賠200萬元畢業。因此林先生轉往大陸發展賺取較高年薪，目前他在上海工作，年薪一路從150萬台幣跳升到250萬，近期也開始思索該如何進行資產配置，目前手邊有在進行的只有台股的投資，希望可以藉由資產配置來分散風險並為自己累積資產，希望能及早退休。

我在科技業工作穩定，長年下來不斷加薪與升遷，每月薪水與年終獎金足夠我自己生 活所需，因為沒有家累，過去在投資上習慣以高風險的股票、權證與期貨為主，獲利雖不差但是很不穩定。

尤其近年來市場黑天鵝事件不斷，開始憂心過於積極的投資能侵蝕過去資產累積的成果，但市場利率持續走低，也不想把資金放在銀行定存這類沒有效益的地方。

由於年屆40，希望能找到攻守兼備的投資工具或策略，尤其過去從未接觸過債市，因此，希望可以透過專家建議有效的資產配置方式或工具，降低自己資產波動度，也讓自己的退休生活無虞。

理財健診│均衡配置投資組合 提升整體效益



文：群益潛力收益多重資產 基金經理人徐煒庠

針對林先生的案例，依其目前的資產配置來看，首先要強調的是不能單壓單一高風險的投資商品，也就是說雞蛋不能全擺在同一個籃子裡，再來，股票是屬於高風險高報酬的投資工具，建議可以先建立一些正確的理財觀念，像是透過「資產配置」、「長期紀律投資」加上「複利效果」，可以極大化投資報酬率，透過均衡配置的投資組合，進而提升整體投資效益。

以產品別來說，建議林先生可以把一半資金放至股票，一半資金可放至多重資產基金。基金投資可用定期不定額逢低加碼的概念強化基金投資，以及「停利不停扣」的觀念；所謂的定時不定額利用的原理都是「逢低加扣、逢高少扣」的基本概念，不同的只是參考指標的迥異，此外，更重要的是「停利不停扣」的觀念，投資人在達到獲利滿足點之後，先將獲利部位落袋為安，但還是持續進行扣款，除了確保投資獲利外，亦能持續參與股市上漲契機。除了定期定／不定額投資外，積極型投資人也可以單筆投資進行波段操作。

投資本來就應重視資產配置，當市場波動成為常態，在追求投資報酬之餘，亦要能控制波動度，才是投資組合長期增值的關鍵。

以現階段的環境來看，除了新冠肺炎疫情之外，低油價、全球經濟成長趨緩等不少市場變數須提防，而操作上仍需留意確定性的干擾。因此，在機會與風險並存的現在，完善資產配置、區別產業趨勢、精選持股標的，以及留意風險控管仍是投資重點，方能穩中求勝。

此外，投資最怕得了收益卻賠了資本利得。因此穩健型投資人可布局多重資產中的高度開發市場潛力股、特別股、公債、投資級債為主，並視景氣循環及市場風格轉換加以靈活調整，可兼顧成長、收益、風險控管等多重需求的多重資產基金。

美國聯準會積極降息，在資金寬鬆下，短期全球金融流動性有撐，後續投資建議來看，在急跌過程觀察市場落底訊號擇時加碼美股，避免錯過反彈契機。高收益債部分因顧及能源價格戰恐拖累能源業表現，且根據歷史經驗，信用利差會領先股市反應來到高點，短線上減碼為宜。而在市場急跌過程加碼公債，可與風險部位形成槓鈴策略。

整體而言，權益型資產布局上，區域上仍以美國為主，類股上則偏重科技、醫藥及消費類股，仍以均衡，穩健操作為原則，REITs、可轉債部位亦擬將少量持有。債券型資產布局上，因應波動風險，擬維持投資級債及政府公債比重於近三成，此外少量持有高收益債券及特別股等高息部位以提供多元收益來源，亦可使投資組合更為平穩。

延伸閱讀

七年級理財│每月結餘買基金 養老金靈活存

七年級理財│小資女擁抱ETF 拚穩定現金流

七年級理財│教育與退休金 如何魚與熊掌兼得