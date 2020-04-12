不必中樂透也能安享退休清福

眼見許多人的儲蓄與投資因為金融海嘯而蒸發，讓你對退休規畫不再抱持任何幻想。但事實是你不必中樂透，只要好好計畫，也能安享退休清福。

想在退休以後能悠遊歲月、安享清福，你得累積一大筆錢，無論你活多久，無論你的健康或市場出現任何差錯，你可以靠這筆錢輕鬆度日。但對許多家庭而言，這筆錢金額之高，根本令人無從負擔，特別是在華爾街與房市皆遭重創之後，情況尤其如此。加州曼哈坦灘（Manhattan Beach）顧問業者Financial Finesse創辦人兼執行長麗茲．戴維森（Liz Davidson）說：「今天市面上充滿一片徒勞與絕望感」。

拿出勇氣來吧！想規畫退休，仍有一些更有效、也更負擔得起的途徑。這篇特別報導會告訴你，就算你儲在窩裡的蛋（即退休準備金），不像馬達加斯加大象鳥鳥蛋（世上最大的鳥蛋）那麼大，想安然退休仍非難事。在今天這個一切似乎失控的時代，你其實仍能控制許多影響退休的因素。波士頓大學經濟學者勞倫斯．考利柯夫（Laurence J. Kotlikoff）說：「消息並不像大多數家庭想像中那麼糟。」

安全與有效地運用退休金

在一片絕望悲情充斥聲中，這是一項鼓舞人心、勇脫困境的重要訊息。根據投資公司研究所（Investment Company Institute）的資料，401（k）這類以自動扣款方式進行的美國政府退休金儲備計畫的資產，去年縮水兩兆美元。賓州大學華頓學院（Wharton School）保險與風險管理學教授奧莉薇雅．麥克（Olivia S. Mitchell）說：「我二十多歲的女兒說，『如果把錢投入市場遲早會虧光，如果存入銀行，我什麼也賺不到，既然如此，我不如把它花了還比較痛快些。』」以教人儲蓄理財為業的麥克說，「這話讓我聽了膽寒。」

談到退休，你會聽到各式各樣、相互衝突的建議。想在這些建議中理出一個頭緒，引用經濟學的下述概念是個好辦法：「生命週期穩健消費」。這項概念的主旨就是說，你應該妥為安排你的借貸與儲蓄，使你在有生之年，能可靠而穩健地享有可能最高的生活水準。年輕時縮衣節食，晚年卻因身體狀況欠佳而無福享受人生固非良策，但你也不能先將一切財富透支一空，晚年窮困潦倒。無論你處於什麼年齡階段，無度揮霍縱使能帶來一時之樂，卻永遠彌補不了你在另一年齡階段因貧困而承受的不快。

但如何運用有限資源，將開支力發揮到極致，使你源源不絕、享用終生，不虞匱乏？要達到這個目標，你得強調兩個核心原則：安全與有效。所謂安全，就是不在高風險投資上下注。所謂有效就是明智運用你既有的財富，舉例說，你得採取行動，預防萬一早逝，留下親人孤苦無依，或一旦退休儲蓄已經花光、而你仍然活著的風險。基本要旨就在於，絕不讓自己在成為銀髮族以後，還得仰仗市場鼻息度日。

投資顧問、線上理財專家會告訴你，你得攢多少錢才能安然退休。而你要做的第一件事就是不迷信這些數字。要記住，退休不像籃球比賽，不是一種非勝即敗的競爭。打籃球，輸四十分是輸，輸一分也是輸。但談到退休，只需運用一些低風險策略，善用你既有的儲蓄，例如延後退休年齡、利用不動產借支、大屋換小屋、搬到稅率較低的地區等等，甚至只需削減生活開支，即使儲蓄不豐，維持相當退休生活並不難。

為賺錢能力保險

想做到安全而有效的穩健消費，風險均攤是一個好辦法。當你年輕時，你的退休「財富」主要取決於你未來的賺錢能力。如果你不幸早逝，你的這項「財富」歸於泡影。因此，為免一旦死得過早、遺下家人貧困無助，在展開事業之初，你應該多買壽險。健康的年輕人壽險保費低，因為英年早逝的人相對較少。隨著年齡漸長，你的資產漸豐，需要保障的退休「財富」漸少，你可以降低保險層次。研究顯示，大多數年輕人擁有的壽險過少。

等到退休以後，你面對的風險正好相反：你擔心自己活得過久，儲備的資產無以為繼。解決之道仍是風險均攤：這一次，你要買的是活到老、領到老的退休年金。保險業者可以將這類年金產品維持在合理低價，這是因為他們從早逝客戶身上賺來的錢，超過因客戶活得過久而招致的虧損。有些顧問認為，你應該撥出四分之一、甚至半數儲蓄購買年金。當然，購買年金產品會使你喪失一些資產控制權，但你可以因此取得無可取代的心安。保險精算協會（Society of Actuaries）後退休需求與風險委員會主席、芝加哥安娜．拉帕波顧問公司負責人安娜．拉帕波（Anna M. Rappaport）說，「你長命百歲，比你遭遇一場大火的機率還高。」

除年金產品之外，為防一旦中風，或患上老人癡呆症，購買長期醫療保險也是上策。在選購這類保險時，要選擇隨通膨調整、保費低的產品，要向多家保險業者投保，以分散風險。在購買年金時，可以選購例如年滿八十五歲才償領的產品，以降低成本。

用科學手段規畫退休

年金與長期醫療保險都不便宜，但除此之外，若想不靠運氣，你惟一的靠山只有龐大的資產。問題是，想累積如此龐大的資產不僅難上加難，對你可能也是一種浪費，因為你完全享用它們的可能性微乎其微。

退休規畫很複雜。但根據一般經驗法則進行大體規畫，總比不規畫要好。不過如果你想進行比較科學的規畫，可以運用一些實踐穩健消費原則的免費軟體。以經濟安全規畫公司（Economic Security Planner，負責人是考利柯夫）為例，它出售一種稱為ESPlannerPLUS（售價一九九美元）的產品，並且在線上免費提供這項產品的陽春版。

對那些因為股市重挫而頹喪不堪的人，這可說是一大福音：你的開支不必比照股價跌幅而縮水。考利柯夫用ESPlannerPLUS檢驗一對虛擬雙薪夫婦「傑克與吉兒」的退休規畫。傑克與吉兒的儲蓄淨值因股市重挫而縮水三○％。如果兩人目前都是六十歲，而且仍打算在六十五歲退休，假定兩人都活到一百歲，從今天起直到離開人世那一天，兩人必須將年開支削減二○％。如果這對夫婦現年四十五歲，他們需要削支六％。如果現年三十歲，他們只需削支一％。考利柯夫根據ESPlanner公式，評估傑克與吉兒在股市這波重挫以前的儲蓄，再以這項儲蓄額度為準，算出上述削支幅度。他判斷，通膨將繼這波重挫而至，股價也因此將出現三％的年增幅。

其他推算方法也有類似結論。金融引擎（Financial Engines，一家數學導向的顧問業者）投資分析研究主管胡偉英（譯音）說：「最重要的是，許多人能從去年的虧損中重新站起來，就連那些五年內就要退休的人也不例外。」

要達到終生穩健消費的目標，你得下一番自律工夫。在發現自己入不敷出時，我們往往改變對未來的假定，例如，我們會想做一些資產報酬率較高、風險也較高的投資。因為這麼做總比降低我們的生活水準好過些。但你得面對現實：股市不是你能掌控的。

我們還會想多幹幾年再退休，因為這麼做能解決許多問題。根據福利金顧問業者Watson Wyatt Worldwide今年二月進行的一項調查，在過去一年，年滿五十歲與以上的職工，整整有半數打算在年滿六十五歲以後繼續工作，計畫延後退休年齡的人也占了三分之一，而其中許多人之所以這麼做，顯然是想填補退休儲備的虧損。

問題是，延後退休說起來容易，做起來難。保德信金融公司（Prudential Financial）在二○○四年（這一年的經濟並不蕭條）進行的一項調查發現，提早退休的職工有四成出於被迫，退休因素包括解雇、受傷與健康狀況。

自救：再回職場並儲蓄

許多人自以為可以工作到七十歲，但真到了那一天，他們改變了主意。工作到七十歲並不容易。藥劑師羅伯．吉爾（Robert M. Gill Sr.）四年前在他六十三歲那年退休，但由於年金慘遭腰斬，他不得不在今年復出，重操舊業。現在他在離家四十五分鐘車程的一家ＣＶＳ藥店工作，每周平均工作二十四小時。他說，這工作讓他腦筋敏銳，但也令他腰痠背痛、兩腿發麻。他盼望能再退休。他說：「這工作只是市場回春以前的權宜之計。」

但歸根究柢，談到退休規畫，很顯然你最能掌控的一項因素就是「儲蓄」。甚至在計畫預算用度以前，你應該咬緊牙，先撥出部分錢存起來，作為退休儲備。那些按期繳交401（k）與403（b）自動扣款的人，採行的正是這種作法。富達投顧（Fidelity Investments）說，在它經管的一千一百萬企業401（k）退休儲蓄計畫參與人中，平均供款金額在○八年實際上比○七年還略多了一些。

對有些人而言，為求按照計畫退休，僅靠儲蓄還不夠。以維吉尼亞州蘭斯道（Lansdowne）的史考特．艾克曼（Scott Ackerman）為例。現年三十八歲的艾克曼，由於經營的兩家健身俱樂部受不景氣拖累，生意不佳，年僅一歲的兒子也因有特殊需求，需要龐大醫療開支，準備搬進一棟較小的房子。他說：「這是一場苦鬥。但我們得想盡辦法留一些空間，以繼續儲蓄。」

不景氣令人傷痕累累，這話不假。但如果能像艾克曼那樣，願意做一些犧牲，運用穩健消費這類明智的規畫手段，你的退休遠景應該並不黯淡。

（By Peter Coy）

來源：今周刊

撰文：唐祖貽

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