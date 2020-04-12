疫情亂市、怎麼買股？專家：留意三大產業

COVID-19（武漢肺炎）疫情打亂各國股市，對經濟產生負面衝擊，猶如亂世情景般，投資人在這種狀況下應該要如何自處？品豐大中華投顧總經理連乾文說，每次股市大跌都是一次財富重新分配的機會，想要危機入市重點是要買到「快速成長股」。

什麼樣的股票才算是「快速成長股」，連乾文在其著作《黑馬飆股操作攻防術》提到，該產業市佔率具有優勢，如市佔率前5名、營益率10%以上，技術遙遙領先的公司，像是蘋果過去10年間，市值從2千億美元成長到1.4兆美元，因獲利由57億美元大增至560億美元。又或是像台灣的台積電2008年一年獲利9百億元，估2021年的年獲利達5310億元，市場從1.4兆增至8兆元，增幅高達5倍。

疫情衝擊下如何買股？ 分析師：注意這三大類股

連乾文分析，近期全球股市都受到疫情影響，雖然美國政府下猛藥一次拿出2.2兆救市，且馬上就能看到救市成果，但印鈔票的副作用就是讓政府未來籌碼變少，還會造成貧富差距加大，結果就是雖然讓股市跌幅縮減，但整理時間相對拉長。

連乾文指出，近期雖處股市動盪不安氣氛中，投資人還是可以留意三個領域，分別是生技、遠端應用及3D列印等相關概念股。生技股近期有疫苗相關題材，像是美股的嬌生及亞培股價都因疫苗或試劑題材大漲，可見在疫情影響期間，生技股仍頗具題材。

遠端技術則像是近期熱門的遠端會議軟體「zoom」、辦公室協作軟體「Slack」及微軟的「team」，與遠距有關的產業表現都相當不錯，在台灣可對應NB或iPad相關股票，如廣達（2382）、仁寶（2324）及瑞儀（6176）。而通訊產業也受惠於大廠採購成本較低的白牌模式興起，像微軟或亞馬遜都找上台廠智邦（2345）、廣達（2382）採購伺服器。

另外，投資人也可注意近期因疫情衝擊，歐洲開起興起以3D列印製作口罩，也相當具有話題性。

小資族買定存股 現在繼續存金融股適合嗎？

對於近年來興起的金融股存股熱潮，現在是否適用？連乾文說，一般而言買金融股時機是在股票大漲時，可獲得較高投資效益，目前如果以投資角度，並不建議投資人買進金融股，因為利差太低的關係，法人原本就不喜歡買金融股，且在經濟不佳的情況下，企業倒帳風險增加，自然買金融股的風險也較高。

不過，若是小資存股族仍秉持一張一張慢慢買，以小額方式趁此時逢低承接會比較適合，因為無法確定未來是否還會出現近期劇烈跌幅。

如果投資人近期想詢找定存股標的，連乾文說，過去熱門存股股票不代表未來也適用，像過去定存股中華電（2412），但5G資本支出龐大，未來將稀釋獲利，因此並不再適合當作存股標的；又如中鋼（2002）以前有越南、中國傾銷問題，現更有巴西及土耳其傾銷，因此也不適合再拿來當定存股。

連乾文分析，投資人尋找定存股標的，要往高現金殖利率、預期未來跌幅不深的股票去找，像是資通（2471）、光寶（2301）及敦陽科（2480）的現金殖利率有6%以上，都是不錯的定存標的，這類型股票雖然平常漲幅不多，但一旦在空頭行情中相較其他股票跌得較少時，就是很好的買點。

另外，也可挑選防守型公司，也就是每股淨現金流量高的公司，因為一間公司在經濟蕭條時收入少，但還是有如薪資、材料、成本等基本支出，若現金不足會周轉不靈，因此每股淨現金流量高的股票如譜瑞（4966）、環球晶（6488）及祥碩（5269）等，都是可留意的標的之一。

近期是否適合買台積電？連乾文則說，台積電的特性就是「外資提款機」，情勢不好的時候，每天都是兩、三萬張在賣，雖是快速成長股，但在多頭行情時，氣勢才會更強、漲得會更多，因此現在並不建議投資人現在進場買台積電股票。

來源：今周刊

撰文：唐祖貽

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