退休金準備 應抱高風險意識

有一本財經書「為什麼你的退休金只有別人的一半？」，但近一個月因新冠疫情影響全球股市債市全面挫2千餘檔境內外基金少有正報酬率，不少投資人的退休金準備，在短短不到一個月間居然大縮水，甚至有人基金資產總值少了一半以上，如果這時「退休準備金突然少了一半，該怎麼辦？」

面臨共同基金資產總值突然大降，安聯投信表示，第一步是全面重新檢視。愈是遇到因不確定性所引起的全球市場動盪，愈是需要重新檢視當初計畫準備退休生活的清單，以及重新盤點作為退休準備金的投資組合，例如：核心資產的風險控管、避險資產是否足夠？

第二步是維持紀律性投資。安聯投信表示，由於這一包資產是做為日後退休之用，並非因應短中期需要或是投資理財用途。所以，在檢視資產配置和相關標的後，除非是原本挑選的資產前景出現不可逆的變化，需要調整之外，否則建議還是按表操課、定期定額。

對於股債都出現大跌，投資人該如何因應？富蘭克林證券投顧表示，美國疫情仍在升溫、經濟活動陷入停擺，對全球需求的衝擊可能比市場預期的嚴重，加上OPEC+對於減產態度仍不明朗，對能源生產國的獲利及債信面衝擊猶存，目前全球金融市場4月波動仍大。

因此，富蘭克林投顧建議，作退休金準備，應抱持較高的風險意識，因此，以高評級的政府債為防禦首選，避開體質較脆弱的信用債市，股市宜採定期定額及分批加碼策略並進，並密切關注「疫情、藥物臨床實驗結果、油價、企業財測」四大指標，可作為投資操作能否轉為樂觀或者需要更加保守情境的參考風向球。

面對低利率大環境，安聯投信產品首席蔡明潔表示，投資人一方面會碰到債券收益率滑落的處境，一方面也可能要把投資債券所可能承受的信用風險和利率風險變動納入考量。故此，在投資策略上，投資人在尋求投資收益的同時，更需要在分散並配置在兼顧多元收益和多重資產的相關基金。現階段，投資人可適度降低單一資產、避開特定債券的違約風險，加上股票市場流動性相對佳，根據過往經驗，在市場極度恐慌的時候，當下投資人所承受的流動性風險也較小，因此投資在不同資產類別的分散性策略也很重要。

運用智慧機制 嚴守投資紀律

全球投資之父約翰鄧普頓爵士有很多投資經典名句，但「這次不一樣」卻是付出最高代價的一句話。面對像「新冠病毒疫情」投資風險，縱然疫情不知何時結束，法人表示，在恐懼氛圍往往提供良好的中長期投資機會，若不如何克服投資恐懼，可以運用市場機制！

中租投顧表示，面對一個從所未有的的投資風險，因此市場一時之間顯的有些歇斯底里不知所挫，然而，沒有過不去的冬天，也沒有不會來的春天，引發各次跌勢的風險型態可能不同。美股下跌35％後，要等多久才會收復？若預期市場三年內收復失土，這意味著投資者預期未來三年股市的年化報酬高達15％以上；若是預估二年收復，表示預期年化報酬率要24％。一年收復，即代表預期年化報酬率53％才有辦法達陣。

然而在低利率和負利率時代裡，要去那裡找如此之高的年化報酬率？中租投顧表示，就歷史經驗顯示，在出現超過三成以上的大跌勢後，市場平均花費下跌時間四倍的時間收復失土（範圍0.1倍～十倍），因此，要等待收復失土需要中長期持續投資才能等到春天的來臨！

保德信投資長唐雲益表示，近來市場波動前所未見，投資人雖擔憂退休金可能因此縮減，然致富關鍵就在此刻，投資人往往要等到行情過後才能看情局勢。由於3月底台灣央行也跟上全球吹起降息風，銀行重貼現率創下歷史新低，受到降息影響，未來銀行定存利率將下滑，定存族荷包將變薄，如果手上永遠是現金，將無法擁有收益。

唐雲益指出，當市場降息風吹起時，投資正是投資人資產配置好時機。投資人若無法戰勝人性弱點，可以運用市場許多智慧投資機制，如母子基金循環投資法，此不僅可做好風險控管，克服追漲殺跌人性弱點，當市場動盪時無須擔憂進場點，運用智慧機制嚴守投資紀律。

唐雲益表示，2020年金融市場潛伏諸多危機，投資人宜採取穩扎穩打投資策略，可透過智慧循環投資機制設定逢高獲利與逢低加碼點，不僅可分散風險，更可鎖定投資獲利，積極提高退休金收益曲線。

法人表示，此時可適度加碼美股或投資等級債、高收益債券，若先遠離市場、包容短期波動保持鎮靜，並持續定期定額投資，以換得更好的回報。