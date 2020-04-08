林國寶│量化波浪理論：讓波浪變簡單(十)

文/啟發投顧分析師 林國寶



波浪理論DNA操作準則

📝 第3波通常皆屬於主升段的行情，所謂的主升段即是5波漲幅中最大的一波，通常該波又會延伸為5小波，但亦會有例外，第3波特性敘述區分如下：

第3波形成主升段的條件在於其整理漲幅大於第1波漲幅的1.382倍以上(原始理論定義為1.618倍)。且第3波會另外再走5小波的延伸完成。正常5波漲幅判定即屬小、大、中的軌跡，這個判定準則在相當多的金融商品軌跡上經常出現，一定要牢記。第1波漲幅最小，第3波是第1波至少1.382倍以上漲幅，第5波的滿足判斷以第1波漲幅為計算標準，往上推論至第3波的次級分割律為滿足判定。若第5波漲幅已超過第3波的次級分割律以上漲幅時，則另計屬波浪理論的第三種型態判斷，此一判斷準則後敘。 第3波漲幅也可能不會超過第1波漲幅的1.382倍以上，如此的第3波就與第1波相當(稱為對稱)，但波浪上升5波原則中必有1波會出現延伸是鐵律。故第3波與第1波出現對稱漲幅時，第5波就會出現延伸的另5小波，這就是一般通稱的邪惡第5波。邪惡第5波計算較繁複，由於第1與第3屬對稱，故第5波的滿足判定就可以第1與第3的平均漲幅往上推估，無限延伸的結果，將使邪惡第5波在理論上變成無窮大。但第5波因另外再延伸5小波，而每一小波幾乎又可與原始第1波或第3波漲幅相等，故5-(5)若以5-(1)判定屬滿足時，再以邪惡第5波就第1與第3波計算結果某一黃金分割律上相重疊或吻合時，即可判定邪惡第5波的高點區所在。 當第3波漲幅超過第1波達1.382倍以上時，正常的第5波滿足點是以第1波為計算標準下，採第3波延伸分割律以下的次級分割律為滿足完成區。但若此一次級分割律滿足區被突破時，當下應視為最複雜的小、大、更大的推論模式。即第5波的滿足區應改以第3波為計算基準(有別於第一種型態的以第1波為計算標準)，既然屬小、大、更大的模式推論，故第5波滿足至少應以第3波的1.191倍以上漲幅作無限推論判定。而賣出訊號以突破前高出現爆量的熊市背離為賣出時機判斷。

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