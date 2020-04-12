降息效果有多大 央行說故事馬兒成主角

武漢肺炎疫情衝擊全球經濟，主要國家央行相繼推出寬鬆貨幣政策，加強救市力道，但寬鬆貨幣政策的侷限性也是經濟學者長期探討的問題，中央銀行今天援引生動有趣的譬喻，說明原因。

經濟學者對於央行降息的疑慮，不外乎寬鬆貨幣政策有其侷限性，這樣的說法對於一般民眾來說，可能有點模糊。

中央銀行今天便在臉書粉絲團發文表示，經濟學家與中央銀行常援引經典英語諺句或生動的描述，用來表明寬鬆性貨幣政策有其侷限，較耳熟能詳的有「可牽馬到河邊，但馬不一定喝水」（you can lead a horse to water, but you can’t make him drink），以及「推繩」（pushing on a string）的譬喻。

「可牽馬到河邊，但馬不一定喝水」諺語最早出自1546年英國作家John Heywood。央行表示，援引至經濟學界，最早可能出現在諾貝爾經濟學獎得主Paul Samuelson於1948年所出版的經濟學教科書。

Samuelson提到，貨幣政策不能視為控制景氣循環的萬靈丹，貨幣流通速度並非固定不變，央行雖能買進政府債券，讓貨幣投入金融體系，卻無法促使貨幣對新商品與新工作進行流通；央行讓企業能取得便宜的借款利率，但無法迫使企業借錢，花費在新投資上。

美國Fed也常援引此諺句，例如1987年Minneapolis Fed年報就有引用以說明貨幣政策所受的限制；另外，2010年St. Louis Fed研究部門副主管David C. Wheelock也曾以該諺句指出，全球金融危機後Fed實施寬鬆性貨幣政策，貨幣基數（monetary base）雖大幅擴增，銀行貸放卻未見明顯成長的窘境。

至於「推繩」的譬喻，也是表明寬鬆性貨幣政策的侷限，央行表示，最早可能源自於1935年美國眾議院的聽證會上，Fed主席Marriner Eccles在接受眾議員質詢時的對話。

Eccles說到，在當前的情況下，Fed能夠做的不多，眾議員就問Eccles，他的意思是無法「推繩」？Eccles隨即表示，這是一個很好的譬喻，處在經濟蕭條的深淵，除了降息、創造超額的準備貨幣外，Fed為經濟復甦能做的事並不多。「推繩」的說法，在那次的聽證會上引起共鳴。

央行說明，「推繩」指的是採行寬鬆性貨幣政策，而「拉繩」（pull a string）則是指採緊縮性貨幣政策，在說明貨幣政策效果具有不對稱性，例如，當經濟有過熱之虞，央行若藉由「拉繩」來抑制，通常效果較佳；經濟衰退時，央行雖企圖以「推繩」激勵經濟，若銀行不認為是融資給企業的好時機，或是消費者、企業不認為是借款的好時機，可能無法透過消費、投資增加，來提振經濟，這就像是「推繩」，只會弄皺繩子，通常無法達到預期效果。