股災該貪婪？達人：現在是比金融海嘯時更好的買股時機

疫情延燒、全球人心惶惶，但知名美股部落格版主愛榭克，分析美國總經相關數據後認為，疫情對經濟可能只有一季左右的衝擊，現階段正是長線投資人買進美股的大好時機。

新冠肺炎疫情愈趨嚴重，各國封城、停班對經濟傷害愈來愈大，全球主要研究機構陸續公布的報告與數據預估，目前一致看壞全球與美國經濟，甚至認為「大蕭條時代來臨了。」

善於解析美國總經的美股部落格版主愛榭克（小i）卻獨排眾議，認為這次疫情屬於特定重大事件或天災導致的短期經濟衰退，「和因景氣循環結束引發的長期衰退不同。」他認為，疫情在一季內獲得控制的機率不小，所以對整體經濟的影響，僅會是短期（一季）的效應而已，很快就能復甦。但是，美股卻已恐慌到嚴重超跌，「現在是比金融海嘯時更好的買股時機。」

很多人都知道，民間消費是美國經濟的主要成長動能，而支撐民間消費的基礎就是服務業；所以，愛榭克每個月會特別留意「美國ISM非製造業採購經理人指數」，作為研判服務業是否出現衰退的重要指標。

服務業需求在 衝擊僅限今年短期

愛榭克蒐集並分析美國超過半世紀的相關數據顯示，即使美國GDP曾多次進入衰退，但服務業卻只有在2009年出現負成長，「而且時間很短。」主要是因為美國服務業的結構是以「住宅（房租）與公用事業」、「醫療」為大宗，兩者合計就占服務業產值一半以上，「這兩項都不受新冠肺炎疫情影響。」

其他方面，如交通運輸、娛樂、餐飲等，雖是此次疫情下受創最重的產業，「還好電商、網購減輕了對運輸、餐飲的衝擊。」所以，美國服務業應可抵擋這次疫情的衝擊。

另一個影響美國民間消費的因素則是就業。近期多家研究報告都預估美國失業率、新增失業救濟金人數，的確，「數字一個比一個嚇人。」

但是愛榭克注意到，數十年來，美國經歷的重大天災，如加州大地震、卡崔娜颶風，或如1945年二次大戰結束後，因為大批軍人回到社會，造成半年內全美暴增近4百萬失業人口等，但這類因特定事件或重大天災出現的臨時大規模失業，而非經由景氣循環導致的就業衰退，當特定因素消退後，很快就恢復正常。

還有，愛榭克提醒，這一次美國的失業人口，主要是集中在航空、零售、餐飲等基礎服務業，絕大多數都是社會運作不可或缺的必要崗位，因此當封城結束，就得快速補回人力，否則社會根本無法正常運作。所以他認為，「2至3個季度內，就會恢復絕大部分因封城失去的工作崗位。」

調整股債配置 增加手中持股比重

如果美國經濟並沒有像市場預估的悲觀，「那現在的股票就實在太便宜了。」愛榭克指出，經過3月的暴跌，許多個股跌幅動輒6、7成，「不亞於金融海嘯」，但金融海嘯是景氣循環結束出現的轉折，與這次情形不同，所以這次下跌，「是10多年來最好的買股機會。」

一向以「股債動態調整、長期持有」為投資主軸的愛榭克，年初時，大約是股3債6的配置，從3月上旬美國十年公債殖利率跌破1％開始，出清債券，反手買股，「目前持股已超過8成了。」

愛榭克主要是買進因這次疫情受創最深的能源、航空、旅遊等產業。「例如英國石油（BP.US），現在殖利率超過10％、本益比在歷史低檔區，除非油價永遠不漲，否則現在買進不會吃虧。」還有達美航空（DAL.US），目前的股價淨值比已經低於1，「就算明天倒閉清算也不會賠錢。」而且現在買進，「成本比股神巴菲特低得多」，當他得知巴菲特近期也在積極買進時，就更有信心了。

愛榭克還買了全美最大旅遊網站之一的Expedia Group（EXPE.US），也是看好疫情減緩後，需求大爆發的商機。此外他還發現，全美最大的公用事業ETF，道富SPDR公用事業ETF（XLU.US），多年來殖利率不到2％，最近居然一度漲到4％，基於上述對公用事業的看法，他當然也不會錯過進場。

至於科技股，愛榭克認為5G趨勢不會改變，而且美國科技業研發、創新的力量，是驅使美國經濟成長的重要動能，所以他選擇了超微半導體（AMD.US）與賽靈思（XLNX.US）。他的結論是，「如果疫情在一季內獲得控制，這些股票放到年底，都將會有相當不錯的報酬。」現階段是長線投資人布局美股的大好時機。

來源：今周刊

撰文：唐祖貽

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