股災讓莊家也慘賠！券商虧很大 2大因素解析

COVID-19（武漢肺炎）疫情延燒，全球股市面臨超過金融海嘯的巨大振幅，不只投資人虧損，也有當莊家的華南永昌證券面臨超過26％的虧損。

根據3月24日公開資訊觀測站資料，華南永昌證券自3月12日截至3月23日，依市價評估損失金額之未實現損失金額為34.14億元，未實現損失達華南金控淨值3％，引起資本市場一片化譁然。

追溯其原因，華南永昌證表示，主因3月12日股市大跌，發行之認售權證交易避險操作不及，導致虧損。

根據一名資深券商主管表示，虧損的主要部位是華南永昌證去年底發行的台股加權指數認售權證，發行指數認售權證最怕這種大跌行情，其他家券商也或多或少有數億元的損失，只不過華南永昌證「賭太大！」

他分析，一來是因為華南永昌證所發行指數認售權證的隱含波動率，較市場上其他相同類型之權證低，例如相同條件的元大證及群益證的台股指數認售權證隱含波動率都在25％至30％，而華南永昌證則只有20％左右，自然容易成為投資人購買的目標，甚至成為其他券商套利的標的，因此，華南永昌證成交的認售權證比起其他券商多了不少。

雖然隱含波動率較低的確能吸引投資人購買，不過遇到大幅震盪時則會增加曝險。

另一方面，則是造成這一次虧損的最大原因，避險部位不足。

券商發行衍生性金融商品都要進行避險，一般來說，發行認售權證的避險通常是「放空台灣指數期貨」，換句話說，賣出一張認售權證，就要放空相同價值的台指期進行避險。

這位主管分析，華南永昌證一開始發行認售權證時放空的台指期數量就不足。武漢肺炎在農曆新年9天的閉關日開始延燒，到了農曆年後，1月30日開盤當日大跌500點。一下子波動太大，導致期貨避險成本太貴，所以華南永昌證才開始買進6月到期的TXO（台指選擇權）賣權，想要以較低成本避險。

只是因為遠月的選擇權流動性沒有那麼高，無法一次買滿，在建立完整的避險部位前，3月12日就遇到超過金融海嘯的跌幅，招致鉅額損失。



雖然華南永昌證因為3月下旬的一波反彈，有機會將未實現損失減少。不過華南金董事長張雲鵬也已經表示這次虧損無法迴轉全部損失，華南永昌證現在有可能已經將避險部位逐漸補足，也就是說，從現在到認售權證到期的6月，損益幾乎都能相互沖掉，華南永昌證也已經是認賠這筆操作的損失。

根據規定，實際避險部位與預計避險部位百分比差異不得逾正負20％，這位主管補充，一般券商都不會挑戰法規，華南永昌證應該也不會，只是華南永昌證有可能踩在法規的底線進行操作。

想要減低避險成本，在去年順風順水的牛市，遇到短期跌勢還可以凹單撐過。只不過遇到連巴菲特都沒有見識過的波動率振幅，太過貪心，反而得不償失。

來源：今周刊

撰文：呂玨陞

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