防疫增醫療保障 產險健康險可補強

疫情持續延燒，民眾檢視自己的健康保險架構是否完整，萬一發現健康險保障不足或想加強保障，產險公司所推出的健康險可補強。

產險業者所推出的健康險都屬於短年期，一年或三年，保費相對便宜，且可立即投保，相對於壽險的終身醫療險，是屬於低保費高保障的健康險。

然民眾投保產險健康險時要留意三事項：1、是否對法定傳染病有醫療保障；2、是否有等待期─不少產險健康險都有30天的等待期的規定，。3、對新冠肺炎理賠可否可「從寬認定」─如入住「負壓隔離病房」是否可比照加護病房之標準升等給付等。

富邦產險建議醫療保障至少要包含住院醫療保險包含定額與實支實付保障，不僅針對法定傳染病，甚至一般疾病或意外所致之住院都涵蓋在內，可說是相當實用，是不可或缺的重要保障項目之一。

另外民眾在投保產險健康險時，可以仔細看一下保單保障內容是否有提供對法定傳染病保障，富邦產險說，若有保障，客戶萬一不幸確診罹患法定傳染病時，才能提供定額補償，更是民眾分散風險的好選擇。

國泰產險也表示，防疫期間民眾最重視的是健康醫療保障，市面上的健康保險多附有等待期間的限制，保單生效後，仍須經過一段期間保障才會生效。若要立即補強，則一定要投保「沒有等待期」的健康險。如國泰產險「新世紀添福」專案包含突發傷病與意外傷害的保障，最大特點是「疾病沒有等待期」。

國泰產險補充說明，只要保戶投保前180天內沒有因為相同的疾病或意外傷害而住院治療過，符合條款約定的事項時，就能申領住院日額、加護病房或急診醫療等保險金給付，除了突發傷病保障外，還有一般意外傷害的醫療實支、住院5日以上的慰問金或住院30日以上的看護慰問金等，保障項目豐富又很容易了解。

國泰產險「新世紀添福」專案保費計算非常簡單，年齡15足歲至54歲、職業類別1至4類內費率每年僅須2,955元，一張保單以下各項的完整保障。國泰產險說，1、突發傷病住院日額及急診醫療保險金等保障，如須至加護病房治療，更提供住院日額加倍保障(負壓病房也適用)。

2、一般意外及特定事故(航空、海陸、火災、電梯)意外身故失能等保障，也可以自由選購醫療實支實付或住院日額擇一給付之傷害醫療保障。3、遭遇重大燒燙傷也提供定額給付之保障。

富邦產險則指出，該公司個人定額給付住院醫療險有附加條款，若保戶投保時有附加「法定傳染病免除等待期間附加條款」，經醫師診斷確定罹患法定傳染病，即不受疾病等待期30日之限制。

另針對理賠升級部份，旺旺友聯產險、富邦產險、新安東京海上產險、兆豐保險等多家產險健康險，如有投保住院醫療險之保戶因確診罹患新冠肺炎而住院接受診療，療程中若入住「負壓隔離病房」，將比照加護病房之標準升等給付。富邦產險進一步指出，若保戶有購買外科手術保障，萬一因治療必要施行插管處置，則比照氣切手術給付手術醫療保險金，提高保戶的保障規格。 不過，產險的健康險有投保年齡限制，銀髮族恐無法投保。