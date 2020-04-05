「防疫保單」紛出擊 助中小企降營業風險

因應新冠疫情需求，各產險推出各種「防疫保單」幫中小企業降營業風險，讓企業主可以花小錢得到大保障度過這非常時期。

富邦產險在新冠疫情期間率先推出「企業防疫薪資費用保險」，以減輕小型企業薪資負擔、維護員工受薪權益。

富邦產險說，為有效防止疫情擴散，每當有確診病例，其接觸人員即需進行隔離，除了影響企業的營運及產能外，員工薪資也成為企業主要成本。為鼓勵小型企業主願意提供染病治療的員工及因接觸確診患者而需隔離之員工在隔離期間仍享有薪資保障，推出「企業防疫薪資費用保險」，但若是從第三級疫情地區返國需居家檢疫14天或從第二級疫情地區返國需居家自主管理者，則不在該保險之承保範圍內。

富邦產險說，若企業投保「企業防疫薪資費用保險」，萬一發生員工感染新冠肺炎，在主管機關要求治療期間仍給付薪資，富邦產險即依企業實際支付的薪資給付保險金，最多以該名員工全民健保月投保薪資為上限。

和泰產險為減輕中小企業主的停業損失，在3月時也推出「日額型停業賠償保險附加條款」，和泰產險表示，如不幸發生法定傳染病被迫停業的狀況，和泰產險將依實際停業日數，每日定額給付保險金，保險期間內最高給付日數90天，每張保單最高賠償限額為新台幣27萬元，可提供中小企業於防疫停業期間的保障，以待復工之時重新開業。但須注意若其員工從第三級疫情地區返國需居家檢疫14天或從第二級疫情地區返國需居家自主管理者，又或本附加條款生效前已發生停業者，則不在本保險之承保範圍內。

至於國泰產險的「應收帳款保險」也可以降低企業營運風險。國泰產險表示，近期因肺炎疫情影響，造成全球供應鏈停擺與震盪，對不少業者經營帶來損害，連帶也致使上下游廠商遭受影響。「應收帳款保險」主要保障是當被保險人(供應商)銷售商品或服務給客戶，在開立發票的同時，若同意提供一定期限的放帳期（如90 days），當約定發票兌現日時，買家卻因供應鏈中斷導致破產、延遲付款或政治風險(如.該國外匯管制)，造成被保險人之收入(應收帳款)因壞帳(Overdue)損失。

國泰產險說，若業者在事前有購買國泰產險這一張「應收帳款保險」，則在保險期間內，被保險人因受相關事故所致損失，國泰產險即能依保單承保約定，給付約當壞帳金額80％~90％給予被保險人作為補償，以保障被保險公司資產與現金流穩定，進一步降低受市場上潛在系統性風險。

企業「防疫保單」一覽

保單 保障對象 摘要 推出保險公司 企業防疫薪資費用保險 減輕小型企業薪資負擔、維護員工受薪權益 企業若發生員工感染新冠肺炎，在治療期間或隔離期仍給付薪資，產險公司即依企業實際支付的薪資給付保險金 富邦產險 停業賠償保險 企業主將可能因顧客或員工罹患新冠肺炎而受主管機關之命令或防疫措施使該經營場所須暫時關閉或停業 考量停業至復工所需時間往往長達半個月以上，對中小企業主來說無疑是項沉重的負擔。 和泰產險 應收帳款保險 貨物及勞務的供應商 主要保障是當被保險人(供應商)銷售商品或服務給客戶時，客戶開的期票因供應鏈中斷導致破產、延遲付款或政治風險未能兌現時，產險公司即能依保單承保約定，給付約當壞帳金額80％~90％給予被保險人作為補償。 國泰產險

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