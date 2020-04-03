定期定額台股 存老本效率高

退休理財終極目標就是透過時間累積退休後所需的現金流，市場法人表示，退休理財規畫應跳脫和穩健、保守的思維，在距離退休時間還早的時候，把握波動度高但中長線成長的市場，透過定期定額的方式來提高收益，投資最熟悉的台股就是不錯的方式。

根據內政部統計的2018年統計生命表，台灣平均壽命80.69歲，尤其往後隨著醫療科技進步，當百歲人生不再只是想像，退休生活可能再延長，準備的退休金勢必要更多。

專家指出，對於沒有理財經驗的新手而言，不僅苦於不知從何著手，也因為不知及早投資的重要性，而一直未進行理財規劃。其實投資並沒有想像中的難，重點在於及早投入，以定期定額投資台灣加權股價報酬指數歷史數據試算，該指數是以加權股價指數為基礎，且當股利發放時會調整指數不因除息而下跌，可以呈現出股利再投入的成果。

回測試算自2003年起，定期定額投資台灣加權股價報酬指數，期初先單筆投入新台幣50萬元，以追求長期複利效果，爾後每月月底定期定額3千元持續投入，期間不間斷，且配息再投入，截至2020年1月時，若不計交易成本，投資台灣加權股價報酬指數的累積報酬率約達212.5％，這就是長期投資加上定期定額的威力。

銀行業者也常建議父母幫小孩規劃壓歲錢理財時，應善用孩子擁有的「時間」優勢，及早準備才能善用複利與時間效果，尤其建議透過定期定額購買基金的方式，降低一次性投入的風險，亦能及早享受時間所帶來的複利效果，讓壓歲錢理財更簡單、更有效率。舉例來說，若父母從0歲開始幫小孩投資，每月定期扣款新台幣1千元，等到孩子20歲時，只要平均報酬率有5％，就可以累積逾新台幣40萬元。

資產管理業者強調，定期定額的投資要獲利，通常需要經過一段市場下跌再回升階段的「微笑曲線」，才能享受低檔多買的成果，故定期定額投資最大的考驗，是投資人的耐心與定力。

另「投資人一定要趁早進行退休理財規劃」，主要是因為越年輕越能承受較高的波動風險，而定期定額的效益通常在高波動市場中更能顯現，因此就可趁年輕時透過定期定額投資類似台股這樣的區域市場，拉高投資效益，就能有效替未來退休後注入更多的活水。

ETF分批進 卡位疫情後的反彈行情

新冠肺炎疫情今年以來衝擊全球投資市場，今年首季除了債券ETF基金，各類股、債、商品、股票ETF全數受到衝擊，在目前疫情尚未能有效控制之下，連專家都難以預測最佳進場時機，但卻建議有中長期儲備子女教育基金或退休理財計畫的投資人，可以透過定期定額投資ETF的方式開始分批佈局，以掌握未來疫情結束後的回升行情。

富邦證券表示，統計1970年以來發生的世界流行性疾病，其中2003年的SARS、2009年的H1N1跌幅最深，但在疫情受到控制後，反彈幅度也最大。整體而言，MSCI世界指數自疫情爆發後，指數在低點反彈一個月、三個月、六個月，分別平均上漲0.44％、3.08％、8.50％。因此建議許多想儲備子女教育基金的家長，可開始以定期定額ETF介入。

富邦證券表示，ETF相較於單一個股，可以一次買到多檔個股，能有效分散風險又能賺取長期投資的資本利得，若再透過定期定額投資方式，不但可以替孩子存好教育基金，更可達成長期穩定的理財目標。

以富邦證券為例，自從開辦定期定額ETF業務以來，熱度持續看漲，扣款人數已超過37,000位，累計扣款金額直逼35億元大關。其中，2019年未成年子女扣款人數較前一年成長11.1％，顯示是家長認同定期定額投資ETF不但可分散進場時點，又可達長期投資的複利增值效果，因此主動帶小孩來開戶進行投資，為小孩儲存第一桶金，甚至是未來20年的教育基金。

由於目前新冠肺炎疫情主導了市場情緒，連帶衝擊到全球股市，富邦證券指出，現階段定期定額ETF投資，可布局穩健息收、波動相對低的債券ETF，並持續關注病毒疫情的後續發展。

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