志村健爆有私生子 鉅額遺產誰繼承有眉角

日本喜劇泰斗志村健因感染新冠肺炎緊急就醫後，29日宣告不治，享壽70歲。外傳他留下50億日圓（約新台幣14億元）的遺產。由於他終身未婚，龐大的財產可能由哥哥繼承。但在他過世後，又傳出他有個私生子，若孩子出現，繼承遺產將增加變數。

留有鉅額財產的名人富豪，一般都會在生前規劃財產移轉給下一代。但像志村健這種未婚多金，卻又驟逝的名人，遺產的去向就比較容易受到外界關注。

以台灣的實務法令來看，名人過世後，「配偶」是遺產的當然繼承人。如果沒有配偶，依序由以下順位的繼承人共同繼承遺產：

第1順位：直系卑親屬(如子女、內外(曾)孫子女，以親等近者為先)；

第2順位：父母；

第3順位：兄弟姊妹；

第4順位：祖父母。

只要每一個順位有人存在，又沒有抛棄繼承權，後順位的人就沒有繼承權。

亦即，志村健是家中么子，父母皆已離世，上頭有兩個哥哥。因為沒有配偶的關係，只要沒有私生子的問題，在台灣，遺產就由兩個哥哥繼承。

但志村健曾在2002年發表的《怪叔叔完全版》書中提到，在他未走紅前曾和當時的女友同居，而且女友還懷孕，之後前女友和孩子去向不明，如果私生子出現，財產繼承順位就有可能產生變化。

用台灣的法令來看，非婚生子女(私生子)對生父的遺產，原則上沒有繼承的權利，即使雙方確認過親子關係，也只是血緣事實的確認，不是繼承權的確認。如果私生子想取得父親的遺產繼承權，必須先滿足3個條件其中一項：1.私生子經過生父的認領；2.生父有撫育私生子的事實；3.私生子向法院提出生父認領的請求之訴。

志村健生前若有認領私生子的事實或曾有撫育小孩的事實，他的私生子都有權繼承志村健龐大的遺產。即使現在志村健過世了，假設遺產是由志村健的哥哥先繼承，這名私生子仍可以志村健的哥哥為被告，向法院提出認領之訴。

有保險 遺產規劃更完備

整體來看，志村健的遺產可能分布在各種資產，例如，他在日本首都東京有一棟3億日圓的豪宅。不管是志村健的哥哥或私生子繼承遺產，都得先繳交一筆龐大的遺產稅，依日本的稅法，50億日圓的高額遺產，稅率55％。

若以台灣的10%計算，也要先準備5億日圓的現金才行。此時，若志村健生前有買足夠的壽險保單，現在就可以讓哥哥或私生子先去領身故保險金，再拿保險金去繳交遺產稅。

另外，如果志村健沒想讓私生子繼承遺產，又不想對自己唯一的小孩有遺憾，也可買一張以自己為要保人及被保險人、私生子為身故受益人的壽險保單，此時，私生子即使突然跑出來，若能拿一筆錢，或許也能減少志村健遺產繼承的紛爭。

日本跟台灣的遺產繼承跟遺產稅規定不盡相同，但只要是有錢的名人，遇到的問題都一樣。70歲的志村健應該沒有想到，自己會被新冠肺炎給帶走，更沒有想到突如其來的巨變，會讓他的家人面臨遺產繼承的問題，如果能在平常就把財產規劃做好，善用保險工具，遺愛人間的同時，也能少些不必要的麻煩。

文章來源：好險網

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