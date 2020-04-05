回歸保險本質… 儲蓄險要被閹割了！

金管會不管疫情及降息對壽險業的衝擊，動手為下半年抑制儲蓄險暖身了！為了讓保單回歸保障本質，明年起，只要保障型及高齡化保險商品的新契約保費收入，占所有商品占比由高而低排名最後5%，且較前一年度下降的壽險公司，商品都將由備查制改為審查制。

金管會30日正式公告「保險商品銷售前程序作業準則」修正條文，新訂獎懲辦法，讓保障型及高齡化保險商品的新契約保費收入，占所有商品的新契約保費收入前20%的公司，新商品由審查制改採備查制。

相對的，若保障型及高齡化保險商品的新契約保費收入，占所有商品的新契約保費收入占比由高而低排名最後5%，且較前一年度下降者，商品若原採備查制，則改成審查制。

金管會強調，近年保險業普遍銷售高儲蓄性質的保險商品，造成保費收入快速成長，保險業可運用資金龐大且快速累積，衍生資金去化與資產負債管理等議題，為健全保險業的發展，促使保險回歸保險保障本質，並加速保險商品創新，因此增訂獎懲措施。

過去需要事先審查的保單類型，主要有新型態保單、附保證給付、勞退企業年金及勞退個人年金保險等三大類。未來把銷售保障型及高齡化商品的情形納入考核後，將促使壽險公司在商品規劃時，增加保障比重。

為了使壽險業者有一定時間進行保險商品結構調整，修正修文也明定自2021年1月1日施行。亦即，搭配儲蓄險的死亡門檻7月1日將上路，壽險業者規劃下半年商品時，必定將進一步限縮儲蓄險的條件，而現有儲蓄險商品近期也將逐步停售，想買的民眾，最好趁早規劃。

文章來源：好險網

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