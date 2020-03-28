新冠肺炎肆虐要先買保險？ 專家：不建議…

新冠肺炎疫情持續拉警報，全球各地疫情仍持續升溫，連被其他國家讚揚防疫措施的模範生台灣，確診病例數都已突破2百例，讓不少民眾對此相當緊張，近來對相關醫療保險的詢問度提高，但是否需要特別為了肺炎疫情特別去買相關醫療保單，專家普遍認為無此必要。

日前，《時代》雜誌曾報導一名美國女性因罹患新冠肺炎後接受治療，卻收到折合新台幣上百萬元高額醫療帳單，美國沒有私人醫療保險民眾高達2千7百萬人，這看在享有全民健保的台灣民眾眼裡顯得不可思議，也更突顯保險對於分散風險的重要性。

為因應肺炎疫情，保險局日前宣布，針對醫療險保單，保險公司對於法定傳染病的等待期可取消或縮短，因此包括國泰人壽、南山人壽、中國人壽及新光人壽等多家業者，已公告目前販售的醫療險保單取消法定傳染病30天的等待期，已投保但還在等待期內的保戶，若不幸確診也可獲得理賠。

別為了突發事件買保單 應以中長期來做規畫

但民眾是否要為了擔心自己確診而購買新的醫療險保單，保險專家劉鳳和說，並不建議民眾在此時為了疫情而買保單，因為保險還是應從中長期來做規劃。

劉鳳和分析，新冠肺炎確診病例數目前雖然累積兩百多例，但以台灣總人口比例來說不算高，就算真的得了新冠肺炎，保險理賠重點還是在肺功能嚴重受損需後續照護甚至死亡狀況，但有買重大傷病險的民眾其實並不多。

劉鳳和提到，若因確診需要住在負壓隔離病房，全民健保也有給付大部份醫療費用，如果有實支實付險民眾，也不會產生太多的住院雜支，就算買住院醫療日額型保險，以一天賠一千元計算，住二十天約理賠兩萬元，算起來罹病後的理賠金額有限。如果僅是被居家隔離，也申請不到任何保險理賠，因此並不建議民眾特別為因應肺炎疫情而再多買保單，

保單賠不賠 留意除外不保事項

雖然專家並不建議為了疫情而額外再買醫療險保單，不過，疾管署已正式將新冠肺炎正式列為第五類法定傳染病，因此民眾仍可注意自己原有的醫療險保單條款內，有無將法定傳染病列為「除外責任」，不在理賠範圍內。

尤其是民國87年以前保的部分日額型保單會排除法定傳染病、民國86年以投保的實支實付型醫療險，也有部分保單排除法定傳染病，因此民眾對此一部分需特別留意。

不過，對於醫療險保單未包含法定傳染病的部份，金管會日前曾要求各保險公司，「基於有利於被保險人之考量，保險公司應採取給付慰問金或其他從寬方式處理。」，無論新舊保單，大多保險公司都會採「從新從優」原則認定，若是原本就未將法定傳染病最為除外不保的保單，保險公司則要依條款負起理賠責任。

來源：今周刊

撰文：黃健誠

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