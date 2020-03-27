青壯族憂長照 即早準備失扶險

衛生福利部最新老人狀況調查報告指出，65歲以上長者有超過六成罹患慢性疾病，日常生活活動（ADLs）自理六項中至少有一項困難占13.03％，以洗澡比率最高，且有16.41％無法在不用手支撐下從椅子上站起來，困難程度隨著年齡增加。



此外，生活需要照顧或協助人數為90.7萬人，其中六成七主要由家人照顧，顯示老年人面臨到的亞健康狀態或罹患慢性病、重大疾病的風險都相對較高，也造成高齡社會中的長照需求增加。



當國人平均壽命愈來愈長，不健康存活年數也跟著順延時，全球人壽建議，青壯族應提早準備失能扶助險的保障，以抵抗高齡社會或超高齡社會所帶來的長壽風險，向老後的自己致敬。



青壯族一旦失能，其照顧期及經濟風險都遠高於退休族群，即使平安退休，也會面臨疾病導致的失能問題。因此，應及早規劃失能扶助險，有了基本保障後，面對長壽風險不至於連累家人，也可避免長照悲歌的情形發生。



全球人壽表示，失能扶助險可補足長期照護支出需求，且月給付的保額至少要能夠彌補看護費及日常生活用品費，以補足失能後所產生的經濟風險缺口，建議可選擇全球人壽新推出的「失扶好照」專案，透過「給付明確 多重保障」、「繳費期滿 保障加倍20％」、「長期失能 兩段式加碼」等三大特色，協助青壯族在未來萬一不幸因意外或疾病導致失能時，度過長期照護難關。



全球人壽表示，青壯族可透過新一代失扶險，依據自身風險需求及財力去搭配出最適合自己的保單組合，並且定期檢視保單，調整額度或補足相關保障，向未來的自己致敬。



元大人壽表示，青世代從國小就有網路，被稱為第一代「數位原住民」，加上有自我想法，喜歡從網路搜集保險商品資訊或選擇網路投保，可用意外傷害險、醫療險及壽險將自己的基礎保障網建構起來。



元大人壽建議，青世代投保可把握四大要訣，先定期、後終身、重保障、再累積資產的原則，並透過保障及財富累積兩大面向來規劃保單。首先針對保障方面，由於青世代正處於事業起飛期，且交通工具多半為機車，建議規劃意外傷害險來分散意外身故及意外醫療的風險，而且意外傷害險可用較少的保費買到高保額保障，是年輕人投保首選。



再者，規劃能補足因意外傷害或疾病造成醫療缺口的保障，也可依自身的經濟狀況選擇終身醫療險或定期醫療險，但由於青世代收入較少，預算有限，可先選擇定期醫療險為主，降低保費負擔，並以實支實付醫療為基礎，再加強住院日額及其他健康險及意外險保障，讓保障更周全。

肺炎掀波動 退休理財首重風險管控

肺炎疫情打亂市場短線行情，影響投資人看多信心，不過多數法人機構仍然對中長線經濟展望與市場修復力維持正面看待，尤其是全球主要央行延續寬鬆立場，後續仍不排除加碼刺激可能性，資金面仍算寬鬆。



投信法人表示，對有長期理財習慣的投資人來說，建議暫勿受短線波動影響，尤其是退休理財策略屬於長期投資，建議維持恆定步調，較能挺得過這一段波動。



富蘭克林華美投信表示，當市場波動提高時，投資人除了想減少退休金投資風險，亦期望維持或提高收益機會，不妨趁早採取接近人生周期概念的「目標日期基金」投資策略，可配合不同的人生目標、彈性且交叉組合出不同的理財準備計劃。



富蘭克林華美目標2037組合基金經理人邱良弼表示，退休金準備並非取決於投資標的是否具潛在高報酬，更關鍵是注重投資組合的風險管控，建議退休資產投入兼顧成長性且重視風險控管的目標日期基金，將主動避開評價高估與波動度較高的市場，專注於布局低波動、具長期增值潛力之標的，愈早投資、愈有機會在退休年齡到達前，藉由適當投資策略幫助接近退休目標。



元大投信近期推出元大台灣高股息優質龍頭基金，透過專業研究團隊、並採嚴謹高規格篩選方法，自台股具有高成長性龍頭企業中，精選具備高息優勢的公司，以期形成最佳化投資組合，並可望為投資人創造出高於台股平均的殖利率，讓投資人「魚與熊掌兼得」。