劉真搶救逾40天離世 天價醫療支出誰來保障

「國標舞女王」劉真日前因進行心臟主動脈瓣膜置換手術，在手術中心跳停止，經過40多天與死神搏鬥後，更因腦溢血緊急進行開顱手術，但最終仍等不到心臟移植，不幸離世，享年44歲。而這段治療期間的醫療支出可能高達400萬元上下，如以一般家庭面臨相同狀況來說，醫療花費絕對是極具壓力的重擔，如果沒有壽險，丈夫與兒女日後的生活必定會受到影響。

回顧過去劉真40多天的醫療進程可以發現，她在進行主動脈狹窄置換瓣膜手術時，突然心跳驟停，緊急裝上葉克膜（ECMO）搶救，一口氣就使用了21天，且換上心室輔助器，爭取時間等待換心。

沒想到搶救26天後，傳出她接受電腦斷層掃瞄後，發現她有自發性腦出血的中風狀況，緊急開顱搶救。術後也難以補救，一度傳出半癱危機，但劉真這段期間的治療費用，光是葉克膜就燒了至少160萬元，還不包含這40多天的住院、手術等相關費用。

然而，劉真在等待換心的過程中，出現自發性腦出血的中風狀況，根據衛福部訂立的《器官移植作業準則》來看，劉真的心臟移植，屬於「受贈者禁忌症」其中之一，才導致原本屬於1A等級的心臟移植疾病嚴重度，被冠上「暫時性不適合心臟移植者」，再加上她的「O型血」只能接受O型血的心臟，才導致等待移植的困難度增加。

為了與時間賽跑等待換心，院方雖然評估過多種可能性，且 24小時都有醫護人員緊盯她的狀況，無奈最後仍等不到奇蹟出現。

如今，劉真不幸撒手人寰，令所有演藝圈朋友及粉絲們都感到心痛外，其女兒從此沒了媽媽。

算一算，劉真在這段期間心臟微創手術費用可能就高達100萬元以上，再加上21天的葉克膜續命，醫療費用至少花了300多萬元，若是加上加護病房住院費用，恐怕在醫療支出上就高達400多萬。

如果劉真的狀況以一般家庭來說，醫療花費絕對是極具壓力的重擔，令人感嘆的是，性命沒有救活，家人不但得面臨喪葬的壓力，丈夫與兒女日後的生活必定會受到影響。所以，醫療險不但非常重要，壽險在此時也是必要的保障。

以一般家庭的例子來看，如果一個母親面臨像劉真一樣的狀況，什麼規劃都沒有，一場疾病就會把一個家庭的所有人生計畫都打亂。因為每個孩子一出生，對父母來說，要背負的責任就是到自己死為止。如果不幸在場疾病中離世，那些必須要付的家庭責任，卻不會跟著生命一起消逝，反而會轉嫁到丈夫、甚至是兒女身上。

這些責任可以透過壽險來分擔。因為，保險的目的不是為了要等到理賠的那一天有錢拿可以回本，而是當像這種突發疾病或手術失敗造成的風險來臨時，不必害怕家人得承擔這些風險而影響到未來。

文章來源：好險網

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